Caracaraí: empreendedores são beneficiados pelo Balcão de Ferramentas

A cidade de Caracaraí foi mais uma do Estado contemplada com ações do programa Balcão de Ferramentas, do Governo do Estado. Nesta terça, 5, a governadora Suely Campos esteve no município para entregar 42 kits, entre máquinas, equipamentos, itens de irrigação para produção agrícola e pesqueira.

Foram beneficiados 42 empreendedores, urbanos e rurais, com kits de irrigação, kits para pesca, kits para granja de pequeno porte, transformadores de energia, roçadeiras, máquinas de costura, com um total de R$ 140 mil em investimentos.

A ação em Caracaraí celebrou um ano do Balcão de Ferramentas, programa do Governo do Estado executado pela Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social) e Desenvolve-RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima), que financia investimentos fixos a pequenos empreendedores formais e informais, facilitando o acesso ao crédito para aquisição de máquinas e equipamentos, a fim de incentivar a geração de emprego e renda, a inclusão social. Nesse período, foram financiados R$ 740 mil em recursos e 207 beneficiados.

O Balcão de Ferramentas é um investimento que se soma a outros tantos executados pela atual gestão para integrar a política de apoio ao desenvolvimento econômico do Estado.

“É um programa permanente do nosso Governo para garantir a geração de emprego e renda à nossa população. É uma alternativa para sairmos da chamada economia do contracheque”, disse a governadora Suely Campos.

A secretária da Setrabes, Emília Campos, destacou que o atual governo teve responsabilidade de resgatar um programa importante que tem transformado a vida de muitos trabalhadores. “Trazer de volta o Balcão de Ferramentas é fazer com que as pessoas não fiquem dependentes do emprego público. Esse programa é essencial para Roraima”, enfatizou.

Dona Maria do Carmo Araújo Ribeiro, 45, foi beneficiada com a aquisição de uma máquina de costura industrial e comemorou a chegada do Balcão de Ferramentas em Caracaraí. “Ficamos muito satisfeitos com essa iniciativa do Governo do Estado em apoio aos comerciantes, trabalhadores, agricultores e agricultoras. A partir de agora teremos melhores condições de desenvolver nossas atividades e até gerar emprego”, declarou Maria do Carmo.

Para o presidente da Desenvolve-RR, Weberson Pessoa, o governo está conseguindo desempenhar o papel importante no enfrentamento do impacto da crise financeira, aliado ao trabalho das equipes da Setrabes e Desenvolve RR, juntando os esforços à identificação dos eventuais beneficiários do Balcão de Ferramentas.

“Com o recebimento dessas máquinas, equipamentos e outros utensílios, as famílias passam a ter condições de ampliar as atividades empresariais e de produção, podendo aumentar os ganhos”, frisou.

O Balcão de Ferramentas financia investimentos fixos de pequeno valor a micro empreendedores formais e informais que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional, objetivando incentivar a geração de emprego e renda, inclusão social, por meio da aquisição de equipamentos novos ou usados, conserto de máquinas.

As principais vantagens do Balcão de Ferramentas são os juros baixos – a partir de 0, 25 % ao mês -, com aprovação de crédito sem a burocracia dos bancos tradicionais. Nele cliente tem 24 meses para amortização do débito, com quatro meses de carência.

Jonas Elmore