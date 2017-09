Caracaraí e Iracema ganham caminhão para atender pescadores

Os pescadores dos municípios de Iracema e Caracaraí, ao Sul, agora têm mais um motivo para comemorar. Na tarde de terça-feira, dia 5, a governadora Suely Campos entregou as chaves de um caminhão baú, avaliado em R$ 80 mil, para melhorar a infraestrutura aquícola e pesqueira local e eliminar a figura do atravessador, garantindo lucro de 100% para esses profissionais liberais. A ação vai beneficiar cerca de 300 pessoas que vivem da pesca.

“A pesca hoje em Roraima tem os estímulos necessários por parte do Governo do Estado para levar em frente o enorme potencial que temos para o setor”, destacou a governadora Suely Campos durante a entrega que ocorreu na escola estadual Presidente Castelo Branco, recém reformada pelo governo.

Segundo a governadora, hoje Caracaraí e Iracema ganham mais um instrumento para fortalecer a atividade de comercialização do pescado, que irá permitir uma ligação direta entre o pescador e o consumidor final, sem a participação dos atravessadores. “Com o caminhão, estamos estimulando a atividade da pesca e garantindo produto de qualidade aos consumidores”, frisou.

O Caminhão

O Caminhão entregue aos pescadores é um veículo totalmente equipado para garantir o transporte e armazenamento do peixe ainda fresco.

A câmara frigorífica garante o congelamento ideal para uma carga de até quatro toneladas. Projetado para permitir o acesso direto da população ao produto, a carroceria pode ser aberta na parte traseira facilitando a comercialização e distribuição do pescado.

O presidente do Sindicato dos Pescadores de Caracaraí, Georgino Ribeiro da Silva, comemorou a iniciativa do governo em atender uma demanda antiga da categoria. “Nossos pescadores muitas vezes sofrem com os valores praticados. Desejamos que o caminhão seja um equipamento que venha fortalecer nosso trabalho”, ponderou.

Georgino Ribeiro diz que os benefícios para os pequenos produtores de pescados são inúmeros. Muitas famílias tinham abandonado as atividades por falta de opção de transportes do peixe, o que implicava a geração de emprego e renda. “Essa é a primeira vez que o Governo do Estado faz isso por nós pescadores”, enfatizou.

Segundo ele, agora com o caminhão a intenção é ampliar e melhor gerenciar as ações e propostas direcionadas ao setor da produção e comercialização da pesca em Iracema e Caracaraí.

