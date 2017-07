Caracaraí: Defesa Civil estadual cria gabinete de emergência

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 10, o decreto que determina por 180 dias, Situação de Emergência em Caracaraí, Centro-Sul de Roraima, em virtude das mais de 700 pessoas e das diversas regiões afetadas por inundações. No município a cota do Rio Branco está em 9,58 metros de acordo com Agência Nacional das Águas.

Diante da situação, a Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima implantou um gabinete de emergência para monitorar o local e auxiliar as pessoas afetadas pelas enchentes.

O gabinete acompanha regularmente o nível dos rios, a previsão do tempo, além de organizar os trabalhos na região para mapear as áreas mais afetadas, com risco de desabamento, em parceria com a Defesa Civil de Caracaraí.

“O gabinete foi criado após uma determinação governadora Suely Campos em dar todo o auxílio possível para as pessoas afetadas pelas cheias em Caracaraí. Agora nós estamos trabalhando com uma situação que foi degradada com o aumento das águas e muitos locais tem difícil acesso”, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, Doriedson Silva Ribeiro.

Ele explicou a Defesa Civil pediu apoio ao Jipe Clube Roraima 4×4 e os UTV-RR, que realizam trilhas, para facilitar o acesso às regiões com dificuldades de acesso.

“Nós propomos a parceria aos clubes e eles prontamente se dispuseram a nos ajudar. Os veículos deles podem chegar aonde os carros da Defesa Civil não conseguem passar. Juntos, vamos mapear o local encontrando barrancos, deslizamentos, desabrigados e qualquer situação que possa ter ocorrido com as inundações”, explicou Ribeiro.

A previsão é que as equipes cheguem a Caracaraí até o final desta terça-feira, 10. “A possibilidade de ajudar o próximo é a nossa maior motivação. Como representantes dos clubes não podíamos dizer não para a parceria com o Governo do Estado, num momento tão importante”, disse um dos representantes, Márcio Santiago.

Áreas alagadas

Preocupada com a situação das famílias que vivem às margens do rio Branco, no final de semana, a governadora Suely Campos inspecionou alguns pontos críticos de alagamentos da cidade e determinou que as ações de auxílio sejam intensificadas, a fim de evitar o risco de epidemias nestes locais.

Para atuar diretamente na prevenção e combate às doenças epidemiológicas neste inverno, a governadora está dando um apoio extra no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em Boa Vista.

“Nós enquanto Estado não podemos ficar alheios e por isso estamos dando todo apoio possível. A capital hoje está vivendo uma epidemia, são mais de mil casos de chikungunya no município todo. Então a nossa preocupação é realmente agir para que diminua esse impacto”, destacou Suely.

Como Boa Vista enfrenta um surto da doença, a preocupação da Vigilância em Saúde Epidemiológica é diminuir esse dado, embora a execução seja de responsabilidade do município. No Caetano Filho, região conhecida como Beiral, uma das maiores preocupações da governadora Suely Campos foi à questão sanitária.

“Muitas famílias já foram afetadas e no Beiral existe uma grande quantidade de lixo trazido pelo rio e que afeta o comércio de peixes. Nós já determinamos que o Corpo de Bombeiros e a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) para que façam a limpeza geral no entorno do bairro”, disse Suely Campos.

Limpeza

No sábado, foi feito um mutirão de limpeza nas ruas e casas próximas a margem do rio Branco. Duas canoas, duas retroescavadeiras e uma caçamba foram empregadas no recolhimento de lixo no Caetano Filho que somou uma tonelada, entre garrafas, sacolas plásticas, geladeiras, peças de carro e pneus.

A ação contou com cerca de 100 voluntários, incluindo parceiros como a Caerr, Eletrobrás, Polícia Militar e Civil, Cipa (Companhia Independente de Polícia Ambiental), Eletrobrás, DPMA (Delegacia de Polícia de Meio Ambiente), Vigilância Sanitária do Estado, Corpo de Bombeiros Militar, Associação dos Barqueiros, Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e pela primeira vez, a Associação de Catadores de Resíduos de Boa Vista ‘Terra Vida’.

Jéssica Laurie