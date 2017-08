Caracaraí: Bombeiros localizam corpos das três vítimas de naufrágio no rio Água Boa

Equipe do Corpo de Bombeiros localizou por volta das 11h, deste domingo, 27, os corpos das três vítimas de naufrágio que estavam desaparecidas, desde ontem, 26, no rio Água Boa, a 40 quilômetros de Caracaraí. Os trabalhos de busca superficial e de mergulho, encerrados às 18h, de sábado, por não haver visibilidade no local, foram retomados na manhã de hoje. Os corpos das duas crianças, de três e quatro anos respectivamente, e de uma adolescente de 14 anos foram encontrados pela equipe de mergulhadores e levados para o Hospital de Caracaraí, de onde serão removidos para o IML (Instituto Médico Legal).

Informado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) às 13 horas de sábado, o CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) iniciou as buscas por vítimas do naufrágio, ocorrido por volta das 11 horas do mesmo dia, no rio Água Boa, na região do Apuruí, às 15h20. As equipes recomeçaram os trabalhos às 5 horas deste domingo.

Estavam na embarcação, uma canoa de tamanho médio, com aproximadamente três metros de comprimento e altura rasa, dez pessoas da mesma família. De acordo com um dos sobreviventes, o acidente teria ocorrido devido a superlotação. “A canoa começou a encher de água e quando uma das minhas irmãs se levantou, após pegar um peixe, houve um desequilíbrio e as crianças se desesperaram, momento que a canoa virou”, detalhou Bebeto da Silva, de 20 anos, que salvou as irmãs e as crianças. Das dez vítimas, sendo três adultos (duas mulheres e um homem) e sete menores, seis sobreviveram e quatro, duas crianças e duas adolescentes, morreram.