CAPS da prefeitura de Boa Vista está funcionando em novo espaço

O Centro de Atenção Psicossocial Dona Maria Antônia de Matos Campos – CAPS II, da prefeitura de Boa Vista, ganhou um novo espaço e está funcionando na Rua Dom José Nepote, 901, São Francisco, em frente à TV Universitária.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, a nova estrutura proporcionará um ambiente mais agradável e confortável aos usuários. “Temos recebido o apoio da prefeita Teresa Surita para oferecer sempre um cuidado especial na atenção à saúde dos usuários que necessitam de atendimentos nesta unidade, inserindo-os na sociedade e no convívio familiar”.

O novo prédio conta com dois consultórios médicos; duas salas multidisciplinares para atendimentos com psicólogo e assistente social; duas salas para a realização de oficinas terapêuticas; uma sala de medicação; sala de repouso, recepção; direção; cozinha; refeitório; farmácia e cinco banheiros. “Contamos agora com uma nova estrutura e espaços modernos e amplos, conforme preconiza o atendimento humanizado”, explica a diretora do Centro, Romina Melo Carvalho.

O CAPS II funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h, com os serviços de psiquiatria, psicologia, assistência social, psicopedagogia, farmácia, enfermagem e terapia ocupacional. Para obter atendimento no CAPS II, os usuários precisam ser referenciados, ou seja, encaminhados pelas unidades básicas de saúde do município.

Além do novo espaço, a unidade conta com novo mobiliário, adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador Romero Jucá. Vale ressaltar que a unidade possui transporte para o translado dos usuários que estão no semi-interno.

O centro também funciona com atendimento semi-interno para crianças e adultos. Atualmente a unidade atende 30 pessoas no semi-interno e 30 com consultas com psiquiatra.

Jamile Carvalho