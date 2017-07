CAPI da Defensoria registra mais de 1.200 atendimentos no primeiro semestre

A CAPI (Central de Atendimento e Peticionamento Inicial) da Defensoria Pública do Estado (DPE) encerrou o primeiro semestre de 2017 com um balanço de 1.293 atendimentos, entre ações ajuizadas e orientações jurídicas.

Das ações ajuizadas, foram 1.050 ações, sendo 496 de execução de alimentos; 375 de alimentos; 99 referentes a divórcio sem bens; 53 sobre interdição; 18 desarquivamentos; 03 requerimentos executórios; e 06 revisionais de alimentos.

Criada para atuar na assistência, por meio da elaboração da petição inicial e do ajuizamento da respectiva ação do Poder Judiciário. A CAPI desde sua implantação, em 2012, conseguiu solucionar centenas de demandas com celeridade, conforme explicou o defensor público, Ernesto Halt, coordenador da Central.

“As ações, que envolvem divórcio sem partilhas de bens, execução de alimentos e interdição, chegam a serem propostas no Poder Judiciário em questão de horas, conforme o caso e a documentação exigida”, informou Halt.

Segundo o defensor, quando o assistido procura a unidade por atendimento, e a questão dele envolva uma das ações de responsabilidade do CAPI, e ele já esteja com toda a documentação necessária, a equipe da CAPI elabora a petição inicial com o pedido e já protocola no Judiciário.

O defensor ainda explica como é feito o peticionamento. “Trata-se do assistido receber o atendimento e no mesmo momento já sair com o pedido dele protocolado junto ao Judiciário, ou seja, o assistido já sai da Defensoria com o processo dele em andamento e já tendo em mãos o número do seu processo”, destacou.

Os atendimentos na CAPI ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14 horas, na sede da Defensoria Pública do Estado, situada na Avenida Sebastião Diniz, 1165, Centro.

Celton Ramos