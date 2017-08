Capes aprova proposta de oferta de vagas em Biologia e Matemática pelo IFRR

O Instituto Federal de Roraima, por meio da Diretoria de Políticas de Educação a Distância (Dipead), em parceria com o Departamento de Ensino a Distância (Dead) do Campus Boa Vista (CBV), teve a aprovação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para ofertar 315 vagas nos cursos superiores de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Matemática.

A oferta desses cursos tem como objetivo atender às demandas de formação de professores dos polos UAB-Univirr (Universidade Aberta do Brasil-Universidade Virtual de Roraima) do Bonfim, de Normandia, do Cantá, de Iracema e de São Luiz do Anauá.

O diretor da Dipead do IFRR, Robermilton Sant’Anna de Oliveira Rodrigues, explicou que a oferta tem ainda o objetivo levar o ensino superior de qualidade aos municípios do Estado de Roraima. Ele também informou que os cursos devem iniciar-se neste segundo semestre.

De acordo com ele, no momento a Coordenação da UAB está providenciando o cadastro da matriz curricular dos cursos. Assim que for efetivado, a Dead-CBV será informada para iniciar os procedimentos de inscrição para o preenchimento das vagas.

“O plano de trabalho e o plano de curso estão sendo elaborados e depois serão submetidos ao Conselho Superior do IFRR para aprovação. Terminada essa fase, haverá um processo seletivo para a contratação de professores bolsistas para atuarem nos polos”, disse Sant’Anna.

UAB

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece, por meio do uso da metodologia da educação a distância, cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. São atendidos prioritariamente os professores que atuam na educação básica da rede pública, depois os dirigentes, os gestores e os trabalhadores em educação básica dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.