Cantora e compositora roraimense Ana Lu lança seu primeiro CD em show gratuito na UFRR

A cantora e compositora roraimense Ana Lu lança seu primeiro CD, o Luz e Som, no dia 23 de novembro, no Centro Amazônico de Fronteira (CAF), na UFRR. O evento pelo Dia da Consciência Negra, é gratuito, começa as 19h30, e contará ainda com shows da banda Jamrock e da banda da UFRR, a Paricarana.

Levando a bandeira do Pop Reggae, Ana Lu circula a região norte e vem conquistando a todos que escutam este trabalho. Com mensagens de amor, paz, motivações e reflexões, as canções autorais exploram as vertentes do reggae e brincam com o pop, criando um ambiente de energia positiva e diversão.

Com realização da Fita Crepe Produções (Porto Velho/RO), o projeto traz consigo uma produção genuinamente amazônida, buscando agregar valor à cultura regional através do incentivo público e privado à produção cultural independente. Em Roraima, o projeto recebeu apoio da Senadora Ângela Portela.

Ana Lu canta com a alma e é uma das grandes apostas da música nortista. Unindo suas composições em português e inglês e o alcance mundial da internet, a cantora pretende propagar sua música para além dos limites do norte e do Brasil.