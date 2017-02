Cantinho da leitura estimula crianças em unidades de saúde

O Cantinho da Leitura é um dos vários projetos implantados pela Prefeitura de Boa Vista no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) e em algumas unidades básicas de saúde. O espaço tem o objetivo de estimular e incentivar crianças e pais para o hábito da leitura desde cedo.

O Hospital da Criança conta com cinco cantinhos organizados em locais estratégicos nos blocos de emergência, na recepção e onde as crianças ficam internadas. A diretora do hospital, Mareny Damasceno, explica que a iniciativa vai além do incentivo à leitura. “Os cantinhos são organizados com muito carinho e atenção. Alguns deles têm até brinquedos para que as crianças possam se distrair e esquecer um pouco os tratamentos”.

Os pacientes do hospital, Jhone da Silva e Ariel Sousa, aproveitam para receber o atendimento médico e ainda se divertir com as histórias. “É muito legal, eu gosto muito das histórias do Homem Aranha. Que bom que até aqui eu posso acompanhar o meu herói favorito”, revelou Jhone.

Todos os livros e revistas são doados pelos próprios funcionários do hospital. Os pais e responsáveis aprovam a iniciativa e acompanham os filhos na leitura. Cristiane Oliveira, mãe de Davi, chegou logo cedo no hospital. “Enquanto aguardava o atendimento médico fiquei aqui com ele, que se distraiu com os brinquedos e os livros. Uma ótima iniciativa”.

Além do Hospital da Criança Santo Antônio, algumas unidades básicas de saúde como Silvio Botelho, Buritis, Raiar do Sol e Aygara Motta já contam com o cantinho da leitura. As demais unidades de saúde do munícipio também já estão preparando os espaços lúdicos paras as crianças.

A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, explicou que o incentivo à leitura desde cedo faz parte das ações desenvolvidas pelo município pensando nas crianças. “Temos vários exemplos de trabalho para o público infantil. A cidade de Boa Vista, por exemplo, está sendo adaptada para as novas gerações, para que as nossas crianças de hoje se tornem adultas preparadas e pessoas melhores. Além dessas salas lúdicas nas unidades de saúde, há também um grande trabalho sendo desenvolvido no programa Família Que Acolhe. Para se ter uma ideia, até os novos abrigos de ônibus estão sendo feitos pensando nas crianças. A nossa intenção é de que Boa Vista seja reconhecida como a cidade da primeira infância”, disse.