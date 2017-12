Cantá: Festa do Abacaxi movimenta região da Serra Grande neste final de semana

Com apoio do Governo de Roraima, neste fim de semana, dias 15 e 16 de dezembro, ocorre a XXII edição da tradicional Festa do Abacaxi, na Vila Serra Grande II, no município de Cantá, a 51 quilômetros de Boa Vista. A edição vai ser marcada pela apresentação da cantora Roberta Miranda, como atração principal que se apresenta no sábado, dia 16.

A programação se destaca pela valorização do produtor rural do Município de Cantá e os resultados do plantio da fruta. Haverá concursos de maior área plantada, bem como do maior expositor de abacaxi, do abacaxi exótico, além do concurso de derivados da fruta e do maior comedor em quantidade de abacaxi.

Segundo o prefeito do município, Carlos Barbudo, o Cantá é o maior produtor de abacaxi do Estado, título muito importante para o desenvolvimento econômico da região. “Somos o maior produtor de abacaxi da região, o festejo é a melhor maneira de reconhecer e mostrar o trabalho dos produtores da região”, disse o prefeito ao ressaltar o apoio do governo no processo de escoamento do produto.

“Agradeço a parceria com a governadora Suely Campos na recuperação das nossas pontes e vicinais, facilitando o transporte da fruta para comercialização e com toda estrutura para que essa festa acontecesse”, ressaltou Barbudo.

Programação

Durante a programação, haverá torneio de futebol nas categorias masculino e feminino, rodeio, corrida de cavalo, speedway, corrida ciclística e corrida de pedestres.

Também terá a realização do concurso da rainha do abacaxi e para animar as duas noites, está prevista a apresentação de sete bandas locais, além da atração nacional com a cantora Roberta Miranda.

Para garantir a tranquilidade da festa, a população vai poder contar ainda com órgãos de segurança, como a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Civil e Militar, que devem atuar nas duas noites do evento proporcionando mais tranquilidade para todos.

Programação para o dia 15/12 (Sexta Feira)

14h –Torneio de futebol amador/feminino

15h – Corrida de cavalo

19h – Concurso de maior área de plantação de abacaxi

17h – Concurso de maior abacaxi

17h – Concurso de menor abacaxi

17h – Concurso do abacaxi exótico

17h – Concurso de maior expositor de abacaxi (a entrega deverá ser feita no local do evento das 14h às 17h do dia 15/12)

18h- Abertura oficial com o Excelentíssimo Srº Prefeito Carlos Barbudo e autoridades presentes (Pronunciamento do Prefeito de Cantá)

19h – Culto ecumênico

19h30 – Escolha da Rainha

20h – Rodeio

21h30 – Banda Bixo de Pé

23h – Banda Forró do Sacolejo

00h30 – Banda Forró do Safadão

3h – Banda Paçoquinha de Normandia – Zerbine Araújo

Programação para o dia 16/12 (sábado)

8h – Corrida de pedestre amador (somente munícipe de Cantá)

8h – Torneio de Futebol amador/ masculino.

8h30 – Concurso do derivado do Abacaxi

9h – Corrida de ciclista amador (somente munícipes de Cantá)

14h – Concurso do maior comedor em quantidade de Abacaxi

15h – Corrida de Cavalo

15h30 – Speedway

19h – entrega das premiações

19h30 – Final do Rodeio

20h – Banda Xote de Boteco

22h – SHOW NACIONAL COM A CANTORA ROBERTA MIRANDA

0h – Banda Paçoquinha de Normandia – Zerbine Araújo

2h – Banda Forró Kangaia

4h – Banda Forró du Poder.