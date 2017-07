Cantá e Normandia serão beneficiados com recursos para construção de pontes, tratores e implementos agrícolas

Acompanhado pelo prefeito de Cantá, Carlos Barbudo, o deputado Hiran Gonçal­ves (PP/RR) reuniu-se, em Brasília, com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Eumar Novascki, para uma rodada de negociações no sentido de conseguir a liberação de recursos e disponi­bilização de ma­qui­nários para Cantá e Normandia. As reivindicações, segundo o parla­men­tar, incluí­ram a liberação dos recursos das emendas impositivas propostas por ele e que são destinadas à construção de pontes no município de Cantá e a liberação de tratores, implementos agrícolas e uma patrulha mecanizada para Normandia.

Para a construção de pontes de madeira no município de Cantá, a emenda impo­sitiva do deputado Hiran Gonçalves junto ao Ministério da Agricultura destinou R$ 1 milhão. Já para a aquisição de tratores e implementos agrícolas para Normandia, o valor da emenda é de R$ 300 mil. Outros R$ 300 mil, previstos em uma terceira emenda do parlamentar, beneficiarão o município de Bonfim com uma patrulha mecanizada que atenderá as comunidades de Água Quente e Renascer. O projeto desta última emenda está em análise no MAPA.

Outros R$ 2,5 milhões em emendas do deputado Hiran Gonçalves, que também estão em análise no Ministério da Agricultura, beneficiarão os municípios de Bonfim, com R$ 650 mil para a construção da feira livre na Comunidade indígena do Jabuti, e Iracema, com R$ 650 mil para a construção da feira livre do município. Iracema ainda receberá em breve o valor de R$ 1 milhão e 270 mil para o Assentamento Ajarani-Campos Novos. Esta emenda também está em análise no MAPA.

Com informações conseguidas junto à Secretaria Executiva do ministério, Hiran Gonçal­ves adiantou uma boa notícia para os municípios do estado. De acordo com ele, após uma licitação que acontecerá em breve, o Ministério da Agricultura vai fazer uma compra centralizada de maquinário e descentralizar para todo o Brasil ao longo do segundo semestre. “Já vim aqui para garantir que os municípios de Roraima sejam os primeiros a serem contemplados com esses maquinários, que vão ajudar muito na imple­mentação da nossa agricultura, principalmente, da agricul­tura fami­liar, dando nossa con­tri­buição para o estado produzir mais, gerar empregos e ajudar o Brasil a superar a crise econômica”, afirmou.

O secretário Novascki confirmou a realização da licitação para a compra de ma­qui­nário já nos próximos meses. A intenção é trabalhar para dar tempo de distribuir os ma­quinários para os municípios contemplados a partir do último trimestre do ano. Segun­do o secretário, inicialmente estarão disponibilizados cerca de R$ 70 milhões, mas, o MAPA está negociando para que o valor seja de R$ 150 milhões. “Assim, poderemos al­can­­çar mais municípios e contribuir para o desenvol­vimento mais acelerado da agricul­tura em todas as regiões”. Sobre a emenda impositiva de Gonçalves, Novascki disse que vai “acelerar o trâmite” para liberação do valor no menor tempo possível.

Segundo Gonçalves, a intenção de acompanhar o prefeito de Cantá na audiên­cia com o secretário Novascki foi para dar o apoio necessário para agilizar a libera­ção das solicitações já protocoladas no ministério. De acordo com Hiran, o prefeito Carlos Barbudo apresentou algumas propostas voluntárias e foi discutida à possibilidade de se conseguir patrulhas mecanizadas e máquinas agrícolas também para aquele muni­cípio.

Para o prefeito de Cantá, Carlos Barbudo, a disposição de Hiran Gonçal­ves em intermediar as reivindicações trazidas por ele dá a dimensão do interesse do parlamentar com o desenvolvimento de Roraima. Barbudo assinalou que Cantá é um município bastante promissor e que precisa se desenvolver cada vez mais. “As máquinas vêm para apoiar o pequeno produtor rural que precisa, por exemplo, de terraple­nagem para ter melhor acesso à sua propriedade e é para ele que estamos traba­lhando. Agradecemos a emenda do deputado Hiran Gonçalves que nos ajuda a melhorar nossa ação com os recursos”, destacou.

Outra boa notícia para os moradores do Cantá foi o compromisso firmado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, com o prefeito Barbudo para a conclusão da constru­ção da Unidade Básica de Saúde do Taboca que será, agora, totalmente equipada com recursos do Ministério da Saúde. Ainda na sexta-feira, o deputado Hiran Gonçalves conseguiu uma reunião com o ministro Barros para que o prefeito Carlos Barbudo recebesse a informação.

Benné Mendonça