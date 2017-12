Cantá: comunidade da Malacacheta recebe projeto Capacitação Legal

Por meio da Procuradoria Especial da Mulher, a Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) levou à comunidade indígena da Malacacheta, localizada no município do Cantá, o projeto Capacitação Legal’, que tem o objetivo de trabalhar os conhecimentos relativos às legislações Estadual e Federal. O público alvo são os moradores que fazem parte do Grupo de Segurança Comunitária Indígena no Estado. A capacitação iniciou nesta sexta-feira, 15, e seguirá até domingo, 17, com o primeiro módulo para os seguranças comunitários voluntários.

As aulas estão ocorrendo no Centro Comunitário Tuxaua Constantino Viana, na sede da Malacacheta. O conteúdo é ministrado por meio de dinâmicas criativas e atividades em grupo. Mais de 60 indígenas participam dos trabalhos e ao final do curso que tem a duração de 80 horas, eles receberão um certificado.

Um dos voluntários e coordenadores da Segurança Comunitária da localidade, Wanderley Silva, explicou que os conhecimentos repassados durante os três dias serão importantes para que eles possam trabalhar os problemas na comunidade de maneira pacífica e inteligente. “Vejo como um grande avanço, pois nas salas de aula não são repassados estes conhecimentos de forma específica. Com essas informações vamos trabalhar e tentar resolver situações de conflito que temos dentro das comunidades e que podem ser evitadas”, disse.

Como exemplo, ele citou problemas graves que ocorrem na Malacacheta. “Já vimos prisões de companheiros indígenas por pedofilía, por terem espancado suas mulheres e até envolvimento com drogas e uso excessivo de álcool. A partir de agora poderemos superar e resgatar nossos irmãos”, avaliou Silva.

Neste primeiro dia aula, os indígenas assistiram palestras sobre a Lei Maria da Penha – violência intrafamiliar e feminicídio, e enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Nos próximos dias, sábado e domingo, eles terão aulas sobre a Constituição Federal de 1988, com dinâmica voltada para o artigo 5º, Constituição Estadual e suas principais dinâmicas; sobre o Código Penal – crimes e infrações; enfrentamento ao suicídio e seus aspectos sociológicos. Vão aprender ainda sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), direitos indígenas contemplados com a Resolução 139 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), enfrentamento ao tráfico de pessoas, relações interpessoais e prevenção ao uso abusivo de drogas e álcool.

Uma das palestrantes do primeiro dia de evento foi Socorro Santos, coordenadora do Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Mulheres Vítimas de Tráfico de Pessoas, órgão ligado a Procuradoria Especial da Mulher. Durante as discussões foram repassadas informações sobre como identificar possíveis situações de risco relacionadas ao tráfico de pessoas e também onde eles podem buscar ajuda. “Esperamos que, a partir destas instruções, eles possam se tornar multiplicadores dessas informações e que aprendam a buscar ajuda dentro da Rede de Proteção e com isso fortalecer a segurança dentro destas comunidades”, afirmou.

A procuradora especial da mulher, deputada Lenir Rodrigues, (PPS), falou que espera, como resultado, mais preparo por parte destes voluntários que integram o Grupo de Segurança Indígena para que eles possam combater toda e qualquer ameaça. “É um curso que forma os seguranças comunitários indígenas para terem conhecimento sobre a legislação brasileira em vários aspectos, espero que as comunidades fiquem mais fortalecidas para enfrentar os problemas e com isso garantir a segurança e a paz nestas localidades”, espera a procuradora.

Em 2017 o projeto Capacitação Legal já qualificou mais de 200 seguranças indígenas e a previsão é que antes do fechamento do ano, o município de Amajari, localizado ao Norte do Estado, seja atendido pelo projeto.

Tarsira Rodrigues