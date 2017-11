Câncer: diagnóstico precoce ainda é desafio a ser vencido no Estado

Nesta segunda-feira, 27, Dia Nacional de Combate ao Câncer, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) chama a atenção da população para a prevenção da doença. O diagnóstico precoce é a chave para aumentar as chances de cura, mas até 70% dos casos são diagnosticados tardiamente, dificultando o tratamento.

Segundo o coordenador da Unacon, Anderson Benetta, o Estado dispõe dos principais serviços para o tratamento, como quimioterapia e cirurgias oncológicas, mas a grande quantidade de pacientes com diagnóstico tardio ainda é um desafio. “Quanto mais tarde se faz o diagnóstico, mais agressivo se torna o tratamento. Existem casos em que a detecção da doença é tão tardia que já não há mais chance de cura”, lamentou.

Por isso, é necessário que a população se mantenha em alerta para qualquer sintoma e procure o médico assim que detectar qualquer alteração na saúde.

Recentemente, os serviços de prevenção ao câncer de mama, um dos mais incidentes no Estado, ganharam um instrumento poderoso: a Carreta de Saúde da Mulher, que visa levar o exame de mamografia e ultrassom de mama para as mulheres que não têm acesso aos serviços disponíveis no Centro de Referência da Saúde da Mulher, atendendo de forma itinerante. Além disso, o Governo do Estado realiza milhares de atendimentos itinerantes, dando oportunidade para que a população se previna contra várias doenças.

O primeiro contato deve ser com os postos ou centro de saúdes (Unidades Básicas), onde o paciente será avaliado por um clínico geral e, se houver necessidade, encaminhado para tratamento especializado. Se confirmado o diagnóstico de câncer, o caso é direcionado imediatamente para tratamento na Unacon.

Dados

Neste ano, foram admitidos 170 novos pacientes na Unacon. Os cânceres mais incidentes no Estado são os de pele, colo de útero, mama e próstata.

No entanto, em 2017, os tipos de cânceres que mais mataram foram os das vias respiratórias (traqueia, brônquios e pulmões), com 43 óbitos; seguido pelo de próstata (30 óbitos); de estômago (29 óbitos) e de cólo de útero (20 óbitos). Neste ano, 562 já morreram vítimas de neoplasias (câncer), segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

Tratamento moderno

Graças ao aumento na equipe e ampliação no número de consultórios, a Unacon fechou 2016 com quase 22 mil atendimentos, um crescimento de 72% em relação a 2014 e quase o dobro que a produção de 2013, quando houve 12 mil atendimentos. Com novos investimentos feitos na unidade, a expectativa é bater um novo recorde de atendimentos neste ano, o que demonstra o reforço na rede de serviços ofertados aos pacientes.

A unidade não possui filas para os procedimentos de quimioterapia e todas as cirurgias oncológicas são realizadas em até 60 dias. Os pacientes contam ainda com grupos de apoio psicossocial.

Atualmente a unidade conta com uma equipe de 19 médicos e 16 profissionais de diversas especialidades, realizando atendimento ambulatorial, cirúrgico, de quimioterapia e cuidados paliativos, além de atuar na pesquisa da doença.

A unidade dispõe de 8 leitos femininos e 7 masculinos, além de dois leitos de isolamento. Com a inauguração do anexo do HGR (Hospital Geral de Roraima), que está em construção, a Unacon passará a ocupar todo o bloco A, ampliando a oferta de leitos em torno de 40 a 45.

O único tratamento não ofertado no Estado é a radioterapia, disponibilizado por meio de TFD (Tratamento Fora de Domicílio). No entanto, a implantação do serviço de radioterapia em Roraima está caminhando para fase final e a previsão é que as obras comecem nos próximos meses. Além de gerar uma economia de recursos públicos, isso benéfico para os pacientes que poderão obter o tratamento sem se afastar de casa.