Canarinhos da Amazônia cantam na noite de Natal

O Coral Canarinhos da Amazônia foi a atração da Cidade de Natal, na noite de 25 de dezembro, dia de Natal, com o concerto “Natal dos Anjos Humanos”, sob a regência da maestrina Míriam Blos, com a participação de integrantes brasileiros e venezuelanos.

Para a governadora Suely Campos a presença do Coral Canarinhos da Amazônia foi presente de Natal. “Estamos encerrando o dia de Natal com chave de ouro. Com um belo espetáculo, com o resgate do Canarinhos da Amazônia que tem uma história de sucesso, de formação de coralistas e nosso governo está incentivando”, disse, emocionada com a homenagem que recebeu do coral ao ser convidada para subir ao palco e receber rosa brancas dos cantores.

“Foi um momento único. Nesse caldeirão étnico que temos na fronteira com todo esse momento que estamos vivendo, fazer música é ressuscitar o coração. Ressuscitar as esperanças. Estou muito feliz pela sensibilidade da governadora Suely Campos que com tão pouco, tem restaurado esse grande mosaico das artes do nosso Estado”, ressaltou a Míriam.

A maestrina destacou a presença de caralistas venezuelanos que fazem parte do projeto que ela vem se dedicando em Pacaraima, na fronteira com o País vizinho, o Canarinhos da Amazônia Embaixadores da Paz. “Temos crianças brasileiras, venezuelanas e, crianças indígenas da Venezuela. São os novos cidadãos que veem para harmonizar, para fazer um novo momento no Planeta”, enfatizou.

A solista Priscila Araújo, 22 anos, faz parte do coral desde os cinco anos, conta que a emoção é grande. “Essa oportunidade que a governadora está dando para o Coral, é tamanha, que com certeza não cabe no coração de cada coralista”, revelou.

A música Ave Maria, do compositor Franz Shubert foi interpretada pelo cantor e jornalista roraimense, Jânio Tavares, um dos convidados da maestrina. “É uma emoção muito grande. No momento que eu cantava, recordava do tempo que eu fiz parte do coral. Foi um convite inesperado e, ao mesmo tempo agradável. Fique muito feliz. O apoio do Governo do Estado foi fundamental para que esse evento acontecesse aqui na Cidade de Natal”, disse.

Outro convidado do Canarinhos veio de Caracas, o professor e músico do grupo ‘Ensable Acidito’, Wuilmer Jimenez que acompanhou o coral na canção Corre Caballito, com instrumento típico da Venezuela, o quatro venezuelano. “Estou grato e sempre às ordens para quando quiserem. É a primeira vez que venho ao Brasil. Estou encantado. Emocionado pela irmandade Brasil/Venezuela, juntos cantando música venezuelana, muita emoção”, frisou.

“O resgate do Canarinhos da Amazônia é fundamental para divulgar nossa cultural, a arte do canto, e acrescentar a esses jovens um novo objetivo de vida na formação do caráter. Essa integração Brasil/ Venezuela em um momento tão triste, que aconteça sem nenhum atrito político e que tudo chegue a um final feliz”, destacou a espectadora, Ester Franco.

Vânia Coelho