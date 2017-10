Canal do Boi faz cobertura da 40ª Expoferr

A 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) – Roraima, a nova fronteira agrícola, ganhou destaque nacional na pauta do Canal do Boi, um dos maiores canais especializados em notícias relacionadas ao agronegócio em todo o País. Pela primeira vez na Região Norte, a equipe transmitirá, em tempo real, notícias com enfoque principal no agronegócio durante os 10 dias de evento.

Na tarde desta quinta-feira, 5, pouco antes da abertura do evento, a governadora Suely Campos concedeu entrevista ao vivo onde falou um pouco sobre o forte potencial agropecuário do Estado. “Roraima é considerado a mais nova fronteira agrícola do Brasil. A conquista do status de livre de febre aftosa com vacinação alavancou o setor. O plantio de grãos, que este ano teve o maior crescimento proporcional do País, também contribuiu para o desenvolvimento do setor primário no Estado”, declarou.

Experiente na cobertura de eventos voltados para o produtor rural, a jornalista Rosa Cabral elogiou a presença de instituições financeiras na 40ª Expoferr. “Isso facilita muito a vida do agricultor e do produtor rural, pois encurta o caminho para aqueles que queiram fazer um negócio”, pontuou.

O Canal do Boi faz parte do SBA (Sistema Brasileiro do Agronegócio) e desde 1995 é canal de grande credibilidade no meio rural. Possui 22 horas de programação com conteúdo jornalístico voltado à agricultura e pecuária. Destina a programação à leilões de animais, como: bois, cabras e cavalos, além de vasta programação com assuntos do agronegócio. O canal chega a aproximadamente 40 milhões de parabólicas, chegando a cerca de 80 milhões de espectadores.

Expectadores de todo o País podem assistir à transmissão por antena parabólica ou pelo site http://www.sba1.com/.

Programação

A programação do segundo dia da 40ª Expoferr começou às 8h e segue até o meio dia com a realização de Clínicas tecnológicas, para incrementar a produção do homem do campo.

A partir das 18h, eliminatória de laço em dupla e no palco alternativo, a partir das 21h, show com Edilson Marques e banda e a meia noite, Neto Andrade e banda

