Campus Novo Paraíso realiza solenidade de curso FIC na área de educação inclusiva

Nesta quinta-feira, 24, o Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-IFRR), em parceria com a Prefeitura Municipal de Rorainópolis, realiza solenidade de certificação da primeira turma do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva (EPTI). A cerimônia será realizada no auditório do Fórum de Rorainopólis, a partir das 19 horas, com a presença dos formandos, dos gestores do instituto, da prefeitura e da comunidade em geral.

As aulas foram ministradas em 2016, na Escola Estadual José de Alencar e na Secretaria Municipal de Educação de Rorainopólis, para 30 professores das redes estadual e municipal. A capacitação teve uma carga horária de 160 horas e proporcionou aos professores o entendimento dos conceitos de Educação Especial e Inclusiva, a percepção da importância da legislação que trata desse tipo de educação para a igualdade e a diversidade, além do conhecimento das Tecnologias Assistivas para as Pessoas com Deficiência (PcDs), como a Língua Brasileira de Sinais e o Sistema de Leitura e Escrita em Braille, e de noções de como atender alunos com altas habilidades.

Para a professora do Campus Boa Vista do IFRR Silvina Faria, que coordenou o curso, a oferta de oportunidades nessa área representa muito mais que uma profissionalização. “Tem muito a ver como o dever social de habilitar um profissional inclusivo, capaz de atuar na mediação do processo educacional inclusivo de PcD nos ambientes públicos, em específico no ambiente educacional, contribuindo para a melhoria do ensino e da aprendizagem e, consequentemente, para o avanço escolar e a qualidade de vida desse público”, enfatizou.