Campus Novo Paraíso forma primeira turma do curso Técnico em Agroindústria

Nesta quarta-feira, 20, o Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-IFRR) realiza, a partir das 16 horas, nas dependências da unidade, a formatura de 23 estudantes da primeira turma do curso Técnico em Agroindústria integrado ao ensino médio.

Implantado em 2015, o curso teve duração de 3.140 horas, sendo 150 delas voltadas para estágio supervisionado, visando ao aperfeiçoamento das habilidades necessárias à formação do técnico em agroindústria.

Uma vez formados, os novos profissionais vão poder atuar em diversas áreas, como indústrias de alimentos, órgãos de pesquisa, associações e cooperativas, promovendo o fortalecimento do setor alimentício por meio da aplicação de técnicas que melhorem a eficiência das etapas de colheita e/ou abate, transporte e processamento, por exemplo.

Para o diretor-geral do CNP, Eliezer Nunes, é uma satisfação participar do momento, considerando que se trata da primeira turma concluinte do curso. “Enfrentamos desafios na implantação, que, sem dúvidas, valeram a pena, pois ele [curso] trouxe novas perspectivas para o Estado de Roraima, e hoje nossos estudantes já estão sendo, inclusive, convidados para o mercado de trabalho local. Isso tudo é uma grande realização, e esperamos que os futuros profissionais representem à altura a nossa instituição”, disse.

Nunes enfatizou que novos investimentos foram realizados e que, em breve, novos equipamentos serão adquiridos para reforçar a estrutura física do curso Técnico em Agroindústria, que tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar em setores relacionados com a ciência e a alimentação humana.

Laura Veras