Campus Novo Paraíso do IFRR vai ofertar curso superior em Agronomia

Está programado para ser lançado na próxima semana o primeiro edital do vestibular do curso superior de Bacharelado em Agronomia do Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-IFRR). Os interessados poderão acompanhar todas as publicações referentes ao certame no site http://novoparaiso.ifrr.edu.br/.

Com carga horária total de 3.825 horas, o curso será dividido em nove semestres e terá duração de quatro anos e meio. O funcionamento será em turno integral, das 8 às 21 horas. Para o semestre 2018.1, devem ser ofertadas 35 vagas divididas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e ações afirmativas.

O coordenador do curso, professor Alexsandro Soares, explicou que “a intenção foi de construir um curso superior que proporcione formação acadêmica e profissional de qualidade, levando em conta o contexto ambiental, socioeconômico e cultural da região sul de Roraima”.

A reitora do IFRR, Sandra Mara Botelho, está otimista com a oferta do primeiro curso de graduação do CNP. “Além dos cursos técnicos em Agropecuária, Agricultura, Agroindústria e Aquicultura, agora poderemos ampliar nosso atendimento na região sul por meio do curso de Bacharelado em Agronomia, possibilitando à população local uma formação gratuita e de qualidade, que vai desde o ensino médio técnico até o ensino superior”, ressaltou.

Campus Novo Paraíso

Implantado em 2007, o CNP atende cerca de 400 estudantes e dispõe de ampla estrutura que contempla, além de salas de aula, alojamento, refeitório, biblioteca, laboratórios e ambientes práticos no campo. O campus está localizado na BR 174, Km 512, Vila Novo Paraíso, no Município de Caracaraí.