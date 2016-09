Campus do IFRR recebe doação de ovinos da Embrapa

O Campus Amajari do Instituto Federal Roraima (CAM-IFRR) recebeu da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) sete ovinos da raça barriga negra, sendo um carneiro e seis ovelhas. Com a doação, a Unidade de Produção de Pequenos Ruminantes passa a contar com 13 ovinos (dois carneiros e 11 ovelhas).

Os primeiros cinco ovinos foram financiados pelo Programa Institucional de Fomento ao Desenvolvimento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras (Inova-IFRR), da ex-professora do IFRR Almira Biazon França, que teve o apoio do Departamento Técnico (Detec) do campus. O projeto possibilitou a compra dos animais, de material para a construção do aprisco, de balança digital e de insumos para o desenvolvimento das atividades.

Para o diretor-geral do Campus Amajari, Sterfson Barros, por ser uma escola agrícola nova, com apenas seis anos de funcionamento, os ambientes didáticos estão aos poucos sendo implantados como forma de garantir aos alunos a prática daquilo que aprendem na sala de aula. “Nós agradecemos à Embrapa, que já é nossa parceira, a doação, pois mais uma vez está contribuindo para a prática profissional dos nossos alunos”, disse.

De acordo com o diretor do Detec, Rafael Fiusa de Morais, a doação era para atender ao Campus Novo Paraíso, mas, por este ainda não dispor dos ambientes didáticos para colocar os ovinos, o CAM os recebeu. A doação vai possibilitar o desenvolvimento de aulas práticas dos diferentes componentes curriculares dos cursos ofertados pelo Campus Amajari.

Fiusa destaca outros benefícios da doação, como a realização de pesquisas na área de produção e nutrição animal, estudos sobre a adaptação da raça barriga negra às condições edafoclimáticas do Amajari, além do uso dos animais como vitrine de produção de ovinos para os criadores da região. Ele lembrou que a Embrapa tem estudos da adaptação da raça em Roraima, mas não na região do Amajari.

“Os professores agora podem realizar observações e ensaios preliminares sobre a raça barriga negra no Amajari, mesmo com o número reduzido de animais. Além disso, o setor de ovinocaprinocultura vai começar a movimentar integrações com outros componentes curriculares, como olericultura, fruticultura e forragicultura”, afirmou.

Rebeca Lopes