Campus Boa Vista ofertará curso de Libras para professores

Começaram nesta terça-feira, 15, e vão até a próxima sexta-feira, dia 18, as inscrições para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) “Inclusão através da Comunicação”. Os interessados devem fazer suas inscrições pelo endereço http://boavista.ifrr.edu.br/extensao/cursos, clicando em “Como Participar” e seguindo os três passos para finalizar o processo.

Das 30 vagas ofertadas, 15 são direcionadas a docentes do IFRR, e 15 a professores das redes municipal e estadual de ensino.

O objetivo principal da capacitação é proporcionar aos docentes um conhecimento básico sobre a Libras com o intuito de romper as barreiras da comunicação entre ouvintes e surdos, além de ensinar os aspectos inerentes à Libras, ou seja, suas semelhanças e diferenças com a língua portuguesa; estimular a interação entre docentes e discentes surdos no ambiente escolar, por meio da comunicação em Libras; instrumentalizar o corpo docente com conhecimento em Libras para que desenvolva uma ação pedagógica que vá ao encontro das necessidades peculiares do aluno surdo; e proporcionar o conhecimento acerca da história dos surdos e, por meio desta, promover o respeito e a valorização de sua cultura e conquistas.

Curso

O curso, que terá carga horária de 60 horas, começará no dia 6 de setembro, às quartas e às quintas-feiras, das 19h às 22h, na sala 319. A carga horária será dividida da seguinte forma: 50 horas de aulas teóricas e 10 horas de atividades práticas.

De acordo com a professora Anazita Lopes de Miranda Viana, ministrante do curso, a proposta é incentivar o trabalho com a Libras em sala de aula, mesmo que o professor não tenha alunos surdos.

Ainda de acordo com a professora, existe a proposta de outro curso de extensão, este para o ano que vem, que capacitará os professores para a elaboração de atividades adaptadas aos alunos surdos.

Virginia Albuquerque