Campus Avançado do Bonfim é o novo local de projeto social

O pátio interno do Campus Avançado do Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR) ganhou mais alegria e ritmo nesta semana. Desde quinta-feira, dia 16, este é o espaço onde será realizado o projeto social “De mãos dadas com a comunidade”, que oferece aulas de balé e ginástica acrobática a crianças do município, patrocinado pela Cooperativa dos Taxistas do Bonfim – Coopbon.

Dividido em duas turmas, o projeto atende 45 meninas e meninos, às segundas e às quartas-feiras, em dois horários: às 17h e às 20h. O projeto social é realizado há quatro anos e as aulas são ministradas pela professora de Educação Física da rede estadual Elizete Dias da Silva Alves.

Conforme relato do diretor do CAB, Arnóbio Gustavo Queiroz Magalhães, a solicitação para o uso do local foi feita pela professora Elizete. Após consulta à equipe gestora, o pedido foi aceito, e o novo local das aulas tem sido muito bem-visto pelos pais das crianças, por considerarem a boa estrutura oferecida nesse espaço. “O trabalho desenvolvido pelo projeto encantou a todos no CAB, durante a apresentação na abertura do encontro pedagógico, ocorrido no dia último dia 2”, disse Magalhães.

O coordenador de Extensão do campus, professor Amarildo Ferreira Júnior, destaca que “o projeto aproxima mais o CAB da comunidade, cumprindo com o processo de dinamização do conhecimento e do desenvolvimento de ações voltadas às questões locais”.

Sofia Lampert