Campus Avançado Bonfim promove 1ª Feira Tecnológica e Mostra de Extensão

“Um olhar para o futuro” será o tema da 1ª Feira Tecnológica e Mostra de Extensão promovida pelo Campus Avançado Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR). O evento ocorre durante todo o dia 17 de novembro, na Escola Estadual Argentina Castelo Branco, na Rua Rodrigo Pires Figueiredo, n.° 44, Centro, no Município do Bonfim.

Além dos estudantes e dos servidores do campus, estão convidados a participar das atividades, que serão oferecidas gratuitamente, toda a comunidade da sede e do entorno do Bonfim, em especial os agricultores e os comerciantes, pois estão previstas orientações sobre licenciamento ambiental, compostagem e criação de peixes.

A programação terá início às 8h30 e também inclui a apresentação dos projetos do Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão (PBaex) executados por estudantes da unidade. Essa será uma oportunidade de os participantes conhecerem um pouco do trabalhado desenvolvido pelo CAB em favor da comunidade local, uma vez que o objetivo do PBaex é incentivar a participação dos alunos na execução de projetos voltados à população onde o campus está inserido.

Em sua 1ª edição, a Feira Tecnológica e Mostra de Extensão busca promover a difusão de saberes técnicos e sua aplicação no desenvolvimento regional, com o objetivo de possibilitar o acesso às informações técnico-científicas pela comunidade do Município do Bonfim.