Campus Amajari recebe segunda etapa dos Jogos de Integração do IFRR

O Campus Amajari recebeu na tarde desta terça-feira, 03, as delegações dos demais campi do Instituto Federal de Educação de Roraima (IFRR) para a segunda etapa dos Jogos de Integração, que está na sua segunda edição. A abertura aconteceu no ginásio de esportes, às 15h30.

Até esta quarta-feira, 4, servidores-atletas de Novo Paraíso (CNP), Zona Oeste (CZO), Boa Vista (CBV), Amajari (CAM) e Reitoria participam das disputas nas modalidades de queimada e tênis de mesa, que acontecem no ginásio, e de dama, na biblioteca.

Durante a abertura, o diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, deu boas-vindas a todas as delegações, destacando que os jogos servem para integrar servidores. “Estamos na segunda edição dos Jogos de Integração, ainda temos muito a melhorar, mas todos estão de parabéns por sair de casa para participar das disputas e conhecer um pouco da realidade de outros campi”, disse.

A abertura teve a participação da diretora-geral do Campus Zona Oeste, Maria Aparecida Alves de Medeiros, que representou a reitora Sandra Mara Botelho; da diretora de Gestão de Pessoas, Jadineia Leite; e dos servidores Cristiane Pereira e Adelson Lima que representaram o CBV e o CNP, respectivamente.

Depois da solenidade, o primeiro jogo de queimada foi entre os times feminino CZO e o CBV-1, chamado pelas integrantes de “Iguanas voadoras”, que saiu empatado em 2 x 2. Em seguida, o CAM, que estava com equipe incompleta, perdeu por 2×0 para CNP.

Novamente o time 1 do CBV entrou em quadra, dessa vez contra as meninas da Reitoria e venceu por 2×0. Em seguida, entrou em quadra o CAM, que perdeu por 2×0 para o time 2 do CBV, o “Bicharréia”. Os dois últimos jogos de queimada da noite foram entre a Reitoria (1) x CZO (2) e CNP (1) x CBV2 (2).

Com os resultados, os times que vão disputar a semifinal da queimada nesta quarta-feira serão CBV-1 x CNP e CBV-2 x CZO. As equipes vencedoras se enfrentam na grande final. Quem perder fará a disputa do 3.º lugar.

Tênis de Mesa

A primeira fase de grupo do tênis de mesa terminou no início da noite de hoje, 03. Amanhã será o mata-mata, e vão para as quartas de final no feminino: Élida x Simone, as duas do CZO; Luciana (CBV) x Raine (CAM); Ivânia (Reitoria) x Ivanir (CBV); e Gisele (Reitoria) x Marliane (CNP).

No masculino, se enfrentam: Eduardo (CNP) x Theodoro (CBV); Álef (Reitoria) x Fredson (CAM); Gabriel (CAM) x WQilson (CZO); e Francisco (CAM) X Jean (Reitoria).

Dama

Dezesseis servidores participaram das partidas de dama, que aconteceu na biblioteca. O resultado do primeiro dia levou para as quartas de final, que acontece amanhã, 04, Denisson Pereira (CZO) x Luciana Silva (CBV); e Eduardo Salazar (CNP) x Ademar Alves (CNP).

O segundo confronto das quartas de final será entre Michel da Silva (CNP) x Wilson Alves (CZO); e Tiago Lima (CNP) x Janderson Nascimento (CAM).

Rebeca Lopes