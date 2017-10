Campi agrícolas do IFRR participam da 40.ª Expoferr

O Instituto Federal de Roraima estará participando pela primeira vez da Exposição Feira Agropecuária de Roraima (Expoferr), por meio do Campus Amajari, ao norte de Roraima, e do Campus Novo Paraíso, ao sul. Os dois são os campi agrícolas e atendem aproximadamente mil alunos entre presenciais e a distância. O evento acontece de 05 a 15 de outubro, no Parque de Exposições Dandãezinho.

No período de realização do maior evento do setor agropecuário de Roraima, os professores juntamente com os alunos vão apresentar resultados da pesquisa dos trabalhos produzidos na área de ensino, pesquisa e extensão, incluindo os financiados pelo IFRR. Os servidores técnicos estarão dando apoio no estande.

Durante os 10 dias de feira, equipes dos dois campi vão se revezar no estande da Instituição, que vai abrigar experimentos dos cursos ofertados. No caso do Campus Amajari, participam os cursos técnicos em Agropecuária e em Aquicultura e o superior de Aquicultura.

De acordo com o diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, outro ponto alto do estande da Instituição será a exposição fotográfica do Programa Mulheres Mil e do laboratório móvel da Rede e-Tec Brasil. A unidade atende alunos dos cursos oferecidos Diretoria de Educação a Distância por meio dos Núcleos de EaD dos campi.

Sterfson destaca que pela primeira vez o instituto participa da EXPOFERR, o que vai contribuir com a formação dos alunos, uma vez que eles vão participar dos cursos oferecidos no evento, de atividades na parte animal e vegetal, bem como será a oportunidade de dar visibilidade às ações de ensino, pesquisa e extensão.

“Como campus agrícola, participar desse evento é mostrar o que somos, como funcionamos depois sete anos de implantado, nossa contribuição com a educação e o desenvolvimento do estado. Somos uma instituição que respeita os arranjos produtivos locais, dando oportunidade aos filhos de agricultores estudarem numa instituição que oferece ensino de qualidade”, comentou Sterfson.

Um dos experimentos que estará à mostra pelos alunos do curso superior de Aquicultura será o Tubo de Venturi, que serve para calcular a velocidade da água em uma canalização. Conforme o professor de Física, Edgar Bublitz Filho, sabendo a velocidade da água que passa pelo cano, pode-se determinar a vazão. “Com o conhecimento da vazão e do volume do açude, pode-se determinar o tempo necessário para enchê-lo”, comentou.

