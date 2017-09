Campeonato de Cabo de Guerra agita Mané Garrincha e demais praças da capital

Na noite desta segunda-feira, 25, a Praça Mané Garrincha sediou o primeiro dia do Campeonato de Cabo de Guerra, promovido pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) através do programa Esporte Noite Adentro. Serão quatro dias, de 25 a 28, de atividades esportivas e disputas que agitarão as quatro praças da cidade: Mané Garrincha, Cidade Satélite, Cabos e Soldados e Germano Sampaio.

O cabo de guerra ou jogo da corda é uma modalidade esportiva onde as equipes usam a força para puxar a outra até uma marca ou uma linha que divide os campos. Na Mané Garrincha, seis equipes se inscreveram e participaram das competições, divididas em equipes mirins e adultas, a partir de 14 anos. Ao final das provas, os três primeiros colocados de cada categoria receberam medalhas e troféus e equipamentos esportivos como bolas de basquete, vôlei e futsal.

A pequena Julia Fernanda, nove anos, da equipe mirim vencedora já está na sua segunda medalha, das competições promovidas pelo Esporte Noite Adentro. No Mini-atletismo realizado este ano, ela e sua equipe também venceram a disputa na sua categoria. “Eu moro aqui perto da praça e estou sempre participando das brincadeiras. Hoje cheguei cedo, formei minha equipe e conseguimos o primeiro lugar”, disse a menina.

A servidora pública, Maria de Nazaré, 24 anos, mãe de Julia, ressaltou que a menina é sempre animada para o esporte e lazer e para ela é gratificante ter por perto uma praça como a Mané Garrincha em que a prefeitura leva este incentivo.

“Sem palavras para o que a prefeitura promove aqui na praça. Tira as crianças da ociosidade e as coloca em movimento, em atividades recreativas que só vem fazer o bem para a saúde delas”, disse.

O Esporte Noite Adentro está presente em quatro praças da capital. As modalidades são voltadas para toda família como recreação incluindo brincadeiras tradicionais de ruas para crianças como cabo de guerra e queimada, tem futevôlei, vôlei, tênis de mesa e muito mais.

“Tivemos a ideia de trazer modalidades tradicionais para as praças, aquelas famosas brincadeiras de ruas e o cabo de guerra só veio somar e está agradando o público. Lembrando que os Jogos de Verão 2018 terá esta modalidade e aqui estamos só reforçando numa forma de jogo participativo com premiação simbólica”, disse Vânia Monteiro, coordenadora do programa.

Para participar das disputas dos próximos dias, basta procurar um dos professores no local em que estiver ocorrendo o campeonato com pelo menos 20 minutos de antecedência. As equipes devem ter de cinco a oito pessoas, masculinas e femininas, nas categorias mirins e adultas, a partir de 14 anos. É só entrar na brincadeira que a diversão é garantida.

Programação Campeonato de Cabo de Guerra (19h às 21h)

26/09 | Cidade Satélite

27/09 | Cabos e Soldados

25/09 | Germano Sampaio

Ceiça Chaves