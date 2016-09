Campanha quer garantir a eliminação adequada do óleo de cozinha

Com o objetivo de contribuir para a qualidade de vida da população, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) continua desenvolvendo ações relacionadas à preservação do meio ambiente. Entre elas, a Campanha “Caer de Olho no Óleo”, que tem o objetivo de envolver a sociedade no que se refere ao descarte correto do óleo de cozinha.

A Campanha foi lançada em fevereiro deste ano e nesses sete meses já envolveu diversas instituições públicas e particulares. “Nosso objetivo é reforçar cada vez mais as ações de preservação do meio ambiente e a campanha faz parte desse trabalho. Desde fevereiro percebemos a participação de diversas entidades nesse projeto e isso nos deixa satisfeito, pois significa que estamos alcançando o envolvimento da sociedade”, esclareceu o presidente da Caer, Danque Esbell.

Este mês a Campanha ganhou o reforço de moradores do bairro Silvio Leite. Ao conhecer a iniciativa, a dona de casa Domingas Pova da Silva, não pensou duas vezes, decidiu colaborar com 14 litros de óleo. “Eu já faço doação de óleo de cozinha com frequência, pois sei que se o óleo for jogador fora, de maneira errada, pode poluir muito o meio ambiente, por isso eu tento fazer a minha parte”, disse.

“Além disso, eu sei que esse óleo de cozinha que deixa de ter serventia em casa pode ser reaproveitado e virar sabão caseiro, por isso eu aprendi a guardar. Agora vou doar uma parte para a Caer, por gostar demais dessa iniciativa da empresa de ajudar o meio ambiente. Para mim a ideia é muito válida e merece ajuda”, complementou Domingas.

Campanha

As doações do óleo de cozinha podem ser feitas em um dos pontos disponibilizados para coleta do material, entre eles, a sede da Caer, no bairro São Pedro e a loja do bairro Pintolândia e as igrejas São Francisco, São Bento e Nossa Senhora da Consolata.

Todo esse trabalho é desenvolvido pela Caer em parceria com instituições públicas e particulares, entre elas, Salão Miro Beauty Center, Fazenda da Esperança, Diocese de Roraima, Unirr (União dos Empreendedores de Roraima), Sabão Glória, Colégio Militar e Drogaria Megafarma, entre outros.

“Essa Campanha tem ainda um caráter social, pois parte do óleo armazenado é repassado para Fazenda da Esperança, onde serve para a produção de sabão caseiro, e o lucro é revestimento em ações sociais de luta contra a dependência química. Esperamos que mais pessoas façam que nem a dona Domingas, se interessem e participem conosco dessa ação voltada para a preservação do meio ambiente e para o bem estar da sociedade”, pontuou Esbell.