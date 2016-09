Campanha de Multivacinação será de 19 a 30 de setembro

Estudos comprovam que a eficácia e proteção oferecidas pelas vacinas estão relacionadas ao cumprimento do calendário vacinal. Por isso, de 19 a 30 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde realiza a Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes.

A Campanha é uma estratégia que o Ministério da Saúde tem articulado com estados e municípios para completar os esquemas vacinais que eventualmente estejam em aberto. O objetivo é atualizar a situação vacinal do público-alvo, que inclui crianças menores de 5 anos de idade (0 a 4 anos 11 meses e 29 dias) e crianças e adolescentes de 9 anos a menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

O dia “D” de mobilização da Campanha de Multivacinação será no dia 24 de setembro, mas durante as duas últimas semanas do mês de setembro, as Unidades Básicas de Saúde vão receber a população para atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes.

É importante lembrar que atualmente o Calendário Nacional de Vacinação dispõe de 14 vacinas para crianças e cinco para adolescentes. Isso inclui também a vacina contra HPV para as meninas entre 9 e 14 anos.

“Neste momento é importante que os pais e responsáveis levem seus filhos para vacinar, pois é comprovado que a eficácia e a proteção oferecidas pela vacina estão relacionadas com o cumprimento do calendário vacinal, à idade mínima e máxima para receber a vacina, ao número de doses estabelecidas e ao intervalo de tempo para cada dose”, destacou o superintendente de Vigilância em Saúde, Emerson Capistrano.

Capacitação

Desde o dia 5 deste mês, os profissionais da rede básica de saúde estão sendo capacitados para a campanha. A capacitação está sendo realizada no auditório da Prefeitura de Boa Vista e aborda diversos temas, como a atualização do calendário nacional de imunização; metodologia de avaliação do cartão vacinal, de acordo com a situação vacinal encontrada; critérios para administração concomitante de vacinas e agendamento adequado de doses; registro de doses aplicadas na campanha; contraindicações gerais e específicas; vigilância de eventos adversos; organização da campanha; e a importância da Multivacinação.