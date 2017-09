Campanha de multivacinação inicia nesta segunda-feira

A vacinação é a maneira mais eficaz e segura de prevenir diversas doenças e nesta segunda-feira, 11, começa a Campanha Nacional de Multivacinação para atualização de Caderneta de Vacinação, tendo como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. O Dia D será realizado em 16 de setembro, quando todos os postos de saúde da rede pública estarão abertos.

A ação segue até o dia 22 de setembro, com a estratégia de resgatar a população não vacinada ou com esquema vacinal incompleto. Serão ofertados mais de 15 tipos de vacinas de rotina para o combate de várias doenças, como a meningite C, tétano e as hepatites A e B. Além disso, estará disponível a vacina contra a influenza para crianças e gestantes que não foram imunizadas neste ano.

A vacinação é realizada pela rede municipal, nos postos de saúde. O Estado possui a responsabilidade de coordenar as ações, distribuir as vacinas e analisar e enviar os dados locais para o Governo Federal dentro dos prazos estabelecidos.

O gerente do NEPNI (Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunização), Rodrigo Danin, recomendou que os pais ou responsáveis levem as crianças e adolescentes para receberem as doses. “O público-alvo precisa comparecer ao posto de saúde mais próximo de casa e verificar se está com todas as vacinas em dia”, disse.

Os municípios estão abastecidos para atender a demanda local, mas as vacinas continuam sendo distribuídas, de acordo com a demanda. O NEPNI conta com um caminhão baú refrigerado, o que evita a perda do material, assegura a qualidade e o controle até o momento da aplicação.

Doses

O NEPNI já recebeu do Ministério da Saúde as vacinas contra a febre amarela, hebatite B, hepatite A, influenza, BCG, tríplice viral, meningocócica, pneumocócica, tetra viral, pentavalente, VIP (vacina inativada poliomielite), vop (conhecido como gotinha), DTP, DTPA e a rotavirús, totalizando um estoque de mais de 170 mil doses para atender a demanda de cada município.