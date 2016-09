Campanha de Multivacinação: atualização da caderneta deve ser feita até dia 30

Começou nesta segunda-feira, 19, a Campanha Nacional de Multivacinação. Os pais ou responsáveis devem levar as crianças para a atualização do cartão de vacina até o dia 30 de setembro, em 25 unidades básicas de saúde de Boa Vista.

“Estamos realizando neste período a atualização do cartão de vacina, para verificar as doses que ainda não foram administradas e aquelas que, por conta da idade, precisam ser aplicadas. É fundamental que os pais tenham consciência da importância de comparecerem às unidades para que os profissionais façam essa avaliação e completem o esquema vacinal”, explica Márcia Figueiredo, coordenadora do Centro Municipal de Imunização.

Rose Elem da Silva mora no bairro Cidade Satélite e levou a filha Mikaela, de um ano e um mês, na unidade Olenka Macellaro, no bairro Caimbé, para tomar uma vacina que faltava. “Sempre trago ela aqui no Posto para tomar as vacinas, o cartão está atualizado, mas faltava a vacina Tríplice Viral, pois na época ela estava doentinha e não pôde tomar”, disse.

A campanha vai até o dia 30 de setembro e tem a finalidade de atualizar o cartão de vacinação de crianças menores de 5 anos de idade (0 a 4 anos 11 meses e 29 dias) e crianças e adolescentes de 9 anos a menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias). O dia “D” de mobilização será no dia 24 de setembro.

Este ano, também serão alvos da estratégia de imunização as crianças de nove anos e os adolescentes entre 10 e menores de 15 anos. Atualmente o Calendário Nacional de Vacinação disponibiliza 14 tipos de vacinas para as crianças e cinco tipos para os adolescentes, incluindo também a vacina HPV, para as meninas.

O município recebeu aproximadamente 34 mil doses de vacinas.

As vacinas disponíveis na campanha de multivacinação 2016 são as seguintes:

Dupla Adulto

DTP- Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis;

Febre Amarela;

Hepatite A;

HPV- Vacina paplomavirus humano;

Meningocócica C;

Pentavalente;

Pneumo 10;

Rotavírus;

VIP- Vacina Poliomielite (inativada);

VOP- Vacina Poliomielite (atenuada);

Tríplice Viral;

Tetra Viral.

Confira os locais de vacinação:

1- Centro de Saúde Mariano de Andrade – Caranã

2- Casa Saúde da Família Cauamé

3- Casa Saúde da Família União

4- Centro de Saúde Aygara Motta Pereira – Cidade Satélite

5- Centro de Saúde São Vicente

6- Centro de Saúde Dr Silvio Botelho – Bairro dos Estados

7- Centro de Saúde 31 de Março

8- Casa Saúde da Família Cambará

9- Centro de Saúde Asa Branca

10- Centro de Saúde Olenka Macellaro – Caimbé

11- Centro de Saúde Buritis

12- Centro de Saúde 13 de Setembro

13- Centro de Saúde Pricumã

14- Centro de Saúde P.L. G. Rabelo – Centenário

15- Casa Saúde da Família Cinturão Verde

16- Casa Saúde da Família Santa Tereza

17- Casa Saúde da Família Silvio Leite

18- Casa Saúde da Família Alvorada

19- Casa Saúde da Família Santa Luzia

20- UBS Lupércio Lima Ferreira – Silvio Botelho

21- Centro de Saúde Sayonara Maria Dantas – Senador Hélio Campos

22- Casa de Saúde da Família Senador Hélio Campos

23- Centro de Saúde Délio Tupinambá – Nova Cidade

24- Casa Saúde da Família Raiar do Sol

25- Centro de Saúde André Gurjão (Conjunto Cidadão)

Jéssica Costa