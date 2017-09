Campanha de arrecadação de alimentos encerra na quinta-feira

A campanha de arrecadação de alimentos nas unidades judiciais de Boa Vista encerra na próxima quinta-feira, 14 de setembro, e ainda é possível participar. A campanha teve início no dia 21 de agosto através de uma corrente solidária que conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, do Corpo de Bombeiros Militar, Governo do Estado e Motoclube Cata-Vento, que uniram esforços para atender nove comunidades carentes do município de Pacaraima que tiveram perdas por contas das enchentes e fortes chuvas durante o inverno rigoroso deste ano.

Saiba como fazer a sua doação: Os postos de coletas estão instalados na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e no Fórum Advogado Sobral Pinto, no centro da cidade, no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, no Bairro Caranã e no Prédio Administrativo do TJRR, localizado na Av. Ene Garcez, Bairro São Francisco.

O que você pode doar: Alimentos não perecíveis.

Conheça as comunidades que serão atendidas: Tigre, Pato, Maruá, Lagoa, Xiriri, Monte Cristal, Carangueijo e Perdiz.

Entrega: Os donativos arrecadados serão entregues no sábado, 16 de setembro, durante passeio dos motociclistas no trajeto Boa Vista-Pacaraima. A saída será às 7h, da Praça do Centro Cívico.

Motoclubes envolvidos: Cata-Vento, Roraima Big Trail, Tenereiros Roraima e 300 Roraima.

Patrícia Pinheiro