Campanha busca financiamento coletivo de concurso literário roraimense

A Comissão Organizadora do II Concurso Literário Internacional Palavradeiros promove campanha de financiamento coletivo para ajudar a viabilizar a realização do concurso. “Com o valor arrecadado, queremos pagar a Comissão Julgadora, a premiação e a confecção do livro com os poemas e contos finalistas do concurso”, explicou um dos organizadores da iniciativa, Aldenor Pimentel.

Os interessados em colaborar devem acessar a página do projeto na plataforma de financiamento coletivo: www.catarse.me/palavradeiros. A colaboração mínima é de R$ 10,00. Os apoiadores receberão recompensas, como a inclusão do nome na lista de apoiadores do projeto, a ser divulgada no livro, no blog, nas redes sociais e na solenidade de premiação do concurso.

O concurso literário está em andamento. O resultado já foi divulgado. A solenidade de premiação está prevista para o início de 2018, em data ainda a ser confirmada. Serão premiados os finalistas, do primeiro ao terceiro lugar, nas categorias Conto e Poesia. A categoria Conto foi aberta ao público em geral. Poesia foi exclusivamente para alunos do ensino fundamental e médio de Roraima. Os profissionais das escolas que orientaram os poemas finalistas também receberão prêmio em dinheiro.

A antologia será composta dos poemas e contos finalistas no concurso e também de textos literários de poetas e escritores convidados. O livro será disponibilizado gratuitamente na internet.

O concurso é uma promoção do Espaço de Leitura e Pesquisa em Artes Aldenor Pimentel do Espaço Cultural Harmonia e Ritmo. Desde a primeira edição, o concurso literário foi realizado com recursos próprios e a colaboração de parceiros, sem financiamento governamental.

Aldenor Pimentel