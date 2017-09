Campanha arrecada 1,7 tonelada de alimentos

A Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Corpo de Bombeiros Militar, Governo do Estado de Roraima e Moto Clube Cata-Vento, promoveu, no período de 21 de agosto a 14 de setembro, uma campanha de arrecadação de alimentos nas unidades judiciais de Boa Vista com objetivo de ajudar nove comunidades carentes do município de Pacaraima que tiveram perdas por contas das enchentes e fortes chuvas durante o inverno rigoroso deste ano.

A campanha encerrou na manhã desta quinta-feira, 14, com a entrega de 1,7 tonelada de alimentos não perecíveis ao Corpo de Bombeiros Militar de Roraima durante solenidade que contou com a presença da presidente do TJRR, desembargadora Elaine Bianchi, do corregedor-geral de Justiça, desembargador Mauro Campello, desembargadora Tânia Vasconcelos, desembargador Almiro Padilha, desembargador Jefferson Fernandes, subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Jean Claudio, presidente do Moto Clube Cata-Vento, Fabiano Nogueira, e servidores da CGJ.

Os postos de coletas da campanha foram instalados na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e no Fórum Advogado Sobral Pinto, no centro da cidade, no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, no Bairro Caranã e no Prédio Administrativo do TJRR, localizado na Av. Ene Garcez, Bairro São Francisco.

Uma gincana interna mobilizou os servidores da Corregedoria-Geral de Justiça que, divididos em dois grupos, arrecadaram o total de 1,6 tonelada de alimentos.

Para o corregedor-geral de Justiça, desembargador Mauro Campello, o sucesso da campanha é fruto do engajamento de uma verdadeira corrente de solidariedade. “Iniciamos essa campanha com objetivo de atender ao chamado do Corpo de Bombeiros Militar que, diante de um inverno muito rigoroso, nos solicitou ajuda para atender algumas comunidades do interior do Estado. O TJRR, por meio da presidente desembargadora Elaine Bianchi, abraçou a campanha e abriu as portas das unidades judiciais para ampliar o nosso leque de arrecadação. Só temos, realmente, que agradecer todos os envolvidos, parceiros e todos aqueles que fizeram as doações demonstrando assim um grande espírito de solidariedade”, disse Mauro Campello.

Entrega

Os donativos arrecadados serão entregues no sábado (16) durante passeio dos motociclistas no trajeto Boa Vista-Pacaraima, às 7h, com saída da Praça do Centro Cívico. As comunidades atendidas serão: Tigre, Pato, Maruá, Lagoa, Xiriri, Monte Cristal, Caranguejo e Perdiz.

Patrícia Pinheiro