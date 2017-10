Caminhada Literária incentiva o hábito da leitura

Com o tema “A leitura dá asas à imaginação”, alunos e professores da Escola Estadual Presidente Costa e Silva (EEPCS), localizada no bairro São Francisco, participaram no período de 23 a 27 de outubro, da 1.ª Caminhada Literária. O evento, alusivo ao Dia Nacional da Leitura, comemorado em 12 de outubro, organizado pelas professoras da biblioteca e sala de leitura, Virginia Guedelho de Albuquerque Carvalho, Rosa Neide dos Santos e Neide Lucas Parreira, teve como principal objetivo incentivar o hábito da leitura, de forma prazerosa e espontânea, entre os alunos do ensino fundamental.

Durante a caminhada os alunos produziram textos com o tema do evento, escreveram poesias, encenaram dramatizações e arrecadaram livros, em uma gincana literária, com o intuito de ampliar o acervo da sala de leitura da escola. Na abertura da semana, dia 23, ocorreu o “Nescau com letras”, com a participação do escritor Ricardo Dantas, que apresentou sua obra “Meia Pata” e conversou com os alunos sobre como se tornar um escritor.

Meia Pata

O livro conta a história passada no final da década de oitenta, tendo o como cenário Roraima, extremo norte da maior floresta tropical do mundo. Em uma época sem lei no recém-criado Estado da Amazônia Brasileira, o biólogo Daniel Silva viaja em busca de seu objetivo, estudar a maior diversidade ecológica do planeta. Com uma equipe de trabalhadores formada com mão de obra local, principalmente o caçador Velho Xereta e seu filho Ronaldo, um exímio rastreador florestal, embrenham-se na mata fechada, muito traiçoeira e perigosa. Em sua experiência na região mais isolada e peculiar da Amazônia Legal, Daniel será submetido a todo tipo de situação, de um romance inusitado e místico com Iara Parente, uma linda indígena da etnia Macuxi, a um embate por luta de território e respeito com a maior predadora da floresta, a onça-pintada.

Para a professora e jornalista Virginia Albuquerque o evento, além de fomentar o gosto pela leitura, visou despertar nos estudantes a curiosidade suscitada com o tema proposto. “Queremos incentivar nossos alunos, em um momento em que o uso do celular é constante, ocupando a maioria do tempo deles, a desenvolver o hábito da leitura de forma espontânea, e não somente a leitura dos livros didáticos com o intuito de passar na prova. Mas queremos, sobretudo, fazê-los perceber que, por meio da leitura, conseguimos abrir nossa mente para novos e valiosos conhecimentos. Que a imaginação e a criatividade nos levam a lugares inimagináveis, basta mergulhar no mundo da leitura e que, muito mais além do lazer e entretenimento, por meio da leitura crítica podemos participar ativamente das mudanças sociais que o nosso estado e o nosso país precisam”, disse a professora.

Os alunos da turma 8°. ano A, Thayany dos Santos Alves, Gustavo Rodrigues da Silva e Gabriel Kauân de Oliveira Lima foram os vencedores da Gincana Literária para a arrecadação de livros. Eles destacam a importância de eventos como esse para a promoção da leitura e produção literária.

“Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as pessoas esqueceram dos livros e estão mais voltados pela o lado tecnológico. Destinar um momento para se concentrar na leitura é muito difícil hoje em dia, então é importante a escola incentivar a leitura. Ler pelo menos três páginas de um livro literário por dia já é algo valioso para o desenvolvimento do hábito da leitura”, disse a Thayany.

Já o Gustavo Rodrigues diz que a diversidade de autores e temas atuais é um diferencial que facilita o desenvolvimento do gosto pela leitura. “Antes não tínhamos muito livros diversificados e hoje temos vários autores infanto-juvenis que escrevem sobre romance, ficção, aventura e até histórias de terror. Então precisamos valorizar os autores que escrevem sobre esses temas no sentido de incentivar os jovens a ler e também a escrever melhor. Quando lemos entramos na história, aguçamos nossa imaginação, criatividade é possível viajar sem sair do lugar”, falou o estudante, destacando que, além de literaturas inovadoras há aqueles autores que mostram o outro lado das histórias clássicas, fazendo uma releitura, o que oportuniza a reflexão, análise crítica do leitor.

Assim como Thayany e Gustavo, Gabriel fala que a Caminhada Literária é uma rica oportunidade para outros alunos que não gostam de ler sintam-se mais motivados. “Achei bem legal esse evento, pois a leitura incentiva as pessoas a escreverem melhor e a se expressarem melhor. Eu sempre gostei de ler, pois minha mãe sempre me incentivou desde pequeno. Acho que esse tipo de evento serve para levar a leitura àqueles não gostam de ler”, explicou Gabriel.

Virginia Albuquerque