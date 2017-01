Caminhada Ecológica: voluntários participam da primeira ação ambiental de 2017

O último domingo de janeiro, 29, foi dedicado ao trabalho de educação ambiental e sustentabilidade. Cerca de 100 voluntários participaram da I Caminhada Ecológica promovida pelo Governo de Roraima, por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

A caminhada ecológica percorreu as margens do rio Branco, entre a foz do igarapé Mirandinha até a área de captação da Caerr. Foram recolhidos aproximadamente 300 quilos de resíduos sólidos, entre pneus, restos de ferro, sacos e alumínio.

Participaram das atividades representantes de instituições públicas e privadas, entre elas, Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.), Detran (Departamento Estadual de Trânsito), APIC´S (Academia de Polícia Integrada), Faculdades Catedral, Corpo de Bombeiros e a Ong Idecan (Instituto de Defesa Civil da Amazônia Brasileira).

“Essa foi a primeira ação socioambiental deste ano. A Caminhada foi o pontapé inicial de um trabalho que será realizado com muito compromisso e dedicação ao longo do exercício vigente”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Os voluntários fizeram também o trabalho de sensibilização junto aos banhistas da Praia Grande e no entorno do rio. “Achei muito positiva essa ação, pois serve de exemplo para as pessoas que costumam frequentar as praias. Eu, por exemplo, sempre venho com minha família, mas faço questão de trazer as sacolas para recolher meu lixo, mas nem todos têm essa consciência”, disse o motorista Carlos Eduardo Maia.

“Foi uma manhã muito proveitosa. O trabalho é válido e fundamental para a preservação do meio ambiente, por isso mais uma vez fiz questão de colaborar, pois cada um deve fazer a sua parte”, afirmou a voluntária Cleineide Raposo, da equipe do Idecan.

Núcleo

A Caminhada Ecológica faz parte do calendário de atividades programadas pela Caerr, através do NMA (Núcleo de Meio Ambiente). Outras ações estão planejadas para serem executadas ao longo deste ano, entre elas, o Caerr nos Rios e as palestras internas e externas para instituições interessadas em saber mais sobre os projetos socioambientais.

“Estou cursando o terceiro semestre do curso de Ciências Biológicas e para mim foi de grande valia participar dessa atividade, pois, além de complementar a grade curricular, valoriza a minha consciência ambiental como cidadã”, reforçou a voluntária Adrya Bacrk do Nascimento.

“A Caerr está de portas abertas para receber ou ir até a sociedade fazer o trabalho de sensibilização ambiental. O nosso objetivo é mostrar que a responsabilidade social deve ser uma preocupação de todos, para que os recursos naturais sejam preservados e possam ser utilizados pelas futuras gerações, de maneira sustentável”, finalizou Esbell.