Caminhada ecológica marca o início das ações socioambientais

Para dar início as ações ambientais deste ano, o Governo de Roraima, por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) promove a Caminhada ecológica, marcada para este domingo, 29. A concentração será no Porto Marina Meu Caso, no bairro São Pedro, e a saída está marcada para às 8h.

“A Caminhada Ecológica dará o ponta pé inicial do trabalho desenvolvido pela Companhia em relação à preservação do meio ambiente. Será um momento importante onde serão retirados resíduos sólidos que estejam às margens do rio Branco”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell, ao afirmar que durante o percurso, os voluntários formarão equipes para percorrer os bairros São Pedro e Caetano Filho.

A ação tem como objetivo a retirada do meio ambiente de todo e qualquer tipo de material como sacos plásticos, garrafas de plástico, alumínio e outros resíduos que sejam agentes poluidores, e com isso, contribuir para a preservação do rio Branco.

A Caminhada contará com a colaboração de parceiros e voluntários que ajudarão no trabalho de recolhimento do material. “Já fizemos contato com os parceiros e esperamos que, a exemplo do ano passado, o nosso convite seja aceito e que eles participem das atividades nesse domingo. Essa parceria é importantíssima para o trabalho de combate à poluição do meio ambiente”, salientou a chefe do Núcleo, Airlene Carvalho.

A voluntária Conceição Lobo participou da ação no ano passado. “Eu participei da Caminhada ano passado e este ano vou marcar presença novamente, pois essa iniciativa mostra o compromisso e a responsabilidade da Caerr com a preservação do meio ambiente e cada cidadão deve colaborar com ações como esta. Eu entendo que cada um deve fazer a sua parte por isso farei questão de participar”, disse.

Durante a Caminhada as equipes farão ainda o trabalho de sensibilização dos banhistas. O objetivo é levar informação e provocar uma mudança de comportamento para que o maior número de pessoas mude os maus hábitos, o que refletirá no maior envolvimento da população e em qualidade de vida para a própria sociedade.