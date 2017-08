Camilo Dias vai representar Roraima nos Jogos da Juventude

A Escola Estadual Camilo Dias foi a grande campeã do vôlei infantil feminino nos Jogos Escolares de Roraima 2017. A equipe disputou a final na manhã desta sexta-feira, 25, na Vila Olímpica. O adversário foi a Escola Estadual Tancredo Neves, e o título veio após a vitória por 3 sets a 0.

Com o resultado, a escola vai representar Roraima nos Jogos Escolares da Juventude, em novembro.

“A equipe estava confiante. Fomos campeãs invictas sem perder nenhum set. Agora vamos representar Roraima no nacional”, disse a técnica, Edilamar da Silva.

A equipe vence a modalidade pelo terceiro ano seguido. “Foi um jogo aliviado. A gente vem trabalhando há bastante tempo para ter esse resultado”, comentou a ponteira do time, Taiane Silva de Souza, 17 anos.

No futebol infantil masculino, a Escola Ayrton Senna venceu a Escola Estadual Militar Professora Elza Breves de Carvalho, pelo placar de 3 a 0. A final foi disputada no Estádio Ribeirão.

“O título mais recente no futebol de campo foi conquistado em 2011. Desde lá a gente vem buscando com muita garra e determinação a vitória e hoje fomos campões”, disse Elcynara Menezes, técnica auxiliar do time.

O time da Escola Elza Breves entrou em campo com muita determinação para brigar pelo título.

“É o trabalho do ano todo. Jogamos sem os dois principais jogares que estão em São Paulo fazendo testes nas categorias de base de clubes profissionais, mas equipe não deixou cair o nível. Tivemos alguns jogos difíceis, ontem fomos para os pênaltis e hoje ficamos com o segundo lugar”, comentou o professor e técnico, Janderson Mendes.

As competições da 46ª edição dos Jogos Escolares de Roraima 2017 terminam nesta sexta-feira, 25. Nessa segunda etapa os alunos atletas disputaram as modalidades coletivas de futebol, basquete, handebol, vôlei e futsal.