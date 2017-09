Câmara realiza sessão itinerante no residencial Vila Jardim

A Câmara Municipal de Boa Vista realizará nesta quarta-feira, 20, a partir das 19 horas, uma sessão itinerante para ouvir as demandas dos moradores do residencial Vila Jardim. O requerente do evento é o vereador Ítalo Otávio (PR).

Esta, que será a quarta sessão itinerante da Câmara neste ano, será realizada na Avenida Jardim, em frente à Escola Militar Estadual Irmã Tereza Parodi, no bairro Cidade Satélite.

A partir das reivindicações da população do residencial, os vereadores irão elaborar um relatório que será enviado às autoridades competentes em resolver as problemáticas abordadas durante a sessão itinerante.

“Convido a todos os moradores do bairro Cidade Satélite, especialmente os do residencial Vila Jardim, para participar da sessão. É muito importante que a população compareça. Esse é o trabalho do parlamentar, de estar próximo da população, e dar ouvidos a ela, para depois lutarmos por todas as reivindicações levantadas”, disse Ítalo Otávio.

Nesta Legislatura, os vereadores de Boa Vista já ouviram os moradores dos bairros Pedra Pintada, São Bento, Araceli Souto Maior e União. Ainda neste mês, no dia 27, a Câmara realizará uma sessão itinerante no bairro Laura Moreira, onde os vereadores poderão ouvir os habitantes dos conjuntos Cidadão, Manaíra e Cruviana.

José Lucas