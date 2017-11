Câmara realiza Sessão Itinerante em Campo Alegre quinta-feira

Nesta quinta-feira, 9, a Comunidade Indígena de Campo Alegre, localizada aproximadamente 40 quilômetros de Boa Vista, vai receber os vereadores da Câmara Municipal de Boa Vista para uma Sessão Itinerante na região. O requerimento foi solicitado pelo vereador Pastor Jorge (PSC) e pelo presidente da Casa, Mauricélio Fernandes, no mês de setembro e aprovado pelos parlamentares. A saída da equipe está marcada para as 7h. A sessão começa às 9h.

“No início do ano fui visitar a comunidade e eles ficaram felizes com a presença de um vereador. Por isso, tive a ideia de realizar uma Sessão lá porque daí vai todos os vereadores para ouvir as sugestões e pedidos deles”, justificou o vereador. Durante a sessão, os moradores terão a oportunidade de relatar para os vereadores as dificuldades e necessidades da comunidade.

“Assim como em Boa Vista, as comunidades indígenas também têm necessidades. Por exemplo, eles querem a ampliação da escola municipal, restauração de pontes. Eles também pedem projetos sociais voltados para idosos e crianças e melhorias no transporte público e no posto de Saúde”, explicou o Pastor Jorge.

Como resultado da reunião, a Câmara elaborará um documento contendo todas as reivindicações, que encaminhará para o Executivo Municipal. A Sessão Itinerante mais recente foi realizada no bairro João de Barro nas proximidades do Cidade Satélite.

Ozieli Ferreira