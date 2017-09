Câmara entrega diploma de gratidão aos profissionais da Administração de Roraima

A Câmara Municipal de Boa Vista realizou nesta quinta-feira, 28, uma sessão solene em homenagem aos profissionais da Administração de Roraima. Na oportunidade, a Casa entregou o Diploma de Gratidão da Cidade de Boa Vista a 19 administradores locais.

Entre os contemplados com a honraria, estão: o presidente do Conselho Regional de Administração de Roraima (CRA-RR), Charles Barbosa Mendes, o professor do curso de Administração de Empresas da Faculdade Roraimense de Ensino Superior (Fares), Adailton Galvão, e o secretário municipal de Saúde, Cláudio Galvão.

“Esse reconhecimento nos dá a obrigatoriedade de dar um passo mais à frente, com muita responsabilidade. Compartilho isso com todos os meus colegas administradores e a parte técnica do Conselho, que faz com que a gente chegue a alcançar os objetivos de fortalecer a classe e a marca do Conselho Regional de Administração de Roraima”, destacou o presidente do CRA-RR.

Administrador e autor do decreto que concedeu os diplomas de gratidão, o vereador Nilvan Santos (PSC) espera que, com a homenagem, a sociedade reconheça melhor os profissionais da área.

“Fico feliz em poder prestar essa homenagem aos nossos colegas administradores, ao Conselho Regional de Administração. Espero, sinceramente, que a sociedade nos reconheça como administradores de fato e de direito”, declarou o parlamentar.

José Lucas