Câmara dos Deputados aprova proposta de nova lei sobre migração

Atenta à crise humanitária que envolve os refugiados venezue­lanos em Roraima e sírios na Europa e em outros países, a Câmara dos Deputados aprovou, no início de dezembro, o Projeto de Lei 2516/15, do Senado, que cria a Lei de Migração.

A matéria define os direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil; regula a entrada e a permanência de estran­gei­ros; e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. Devido às mudanças, o texto retorna ao Senado para nova votação.

“Temos que estar preparados para enfrentar esse que é considerado o maior fluxo migratório internacional já registrado em Roraima e que ultrapassa 30 mil pessoas”, afirmou o deputado Hiran Gonçalves (PP-RR).

O parlamentar alerta que a quantidade de venezue­lanos em busca de uma nova vida em Pacaraima e Boa Vista causou um colapso, principal­mente, no sistema de saúde. “Para ajudar no melhor funcionamento da rede pública de saúde, consegui sensibilizar o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para visitar Roraima no dia 27, ocasião na qual ele disponibilizou R$ 3,6 milhões por ano para a saúde do estado”, comemorou.

De acordo com estatísticas do Pronto Atendimento do Hospital Geral de Roraima (HGR), o número de venezuelanos atendidos aumentou de 324 em 2014 para 1.240 no ano de 2016, o que representa um aumento de 382,71%. Em 2016, os atendimentos médi­cos em venezuelanos já atingem o percentual de 60,25% do total de atendimentos a estran­geiros. O índice de internação de venezuelanos já ultrapassou o de brasileiros: a cada 100 pacientes internados na capital de Roraima, 13 são da Venezuela e cinco do Brasil.

Entre os destaques do texto da Lei de Migração aprovado está a fixação de punição para o traficante de pessoas, ao tipificar como crime a ação de quem promove a entrada ilegal de estrangeiros em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. A pena prevista é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa. Se virar lei, o projeto vai subs­ti­tuir o atual Estatuto do Estrangeiro, adotado durante o regime militar.

O texto também concede uma anistia na forma de residência permanente aos imi­gran­tes que, se ingressados no Brasil até 6 de julho de 2016, façam o pedido até um ano após o início de vigência da lei, independentemente da situação migratória ante­rior. Haverá isenção de taxas, mas declarações falsas poderão motivar sua revogação.

Para o deputado Hiran Gonçalves, a aprovação da lei tem um valor que vai além da regulamentação de situações pontuais envolvendo imigrantes, pois acontece em um momento de grave crise humanitária que afeta vários países e, no caso da América Latina, especificamente, a Venezuela, com impacto no Brasil. O parlamentar assinala que a lei tem um caráter humani­tário e foi elaborada para ser um contraponto ao Estatuto do Estran­geiro, que têm uma abordagem punitiva.

Benné Mendonça