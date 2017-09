Câmara discutirá o Plano Plurianual 2018-2021 nesta sexta-feira

A Câmara Municipal de Boa Vista realizará nessa sexta-feira, 29, a partir das 9 horas, no plenário Estácio Pereira de Mello, uma audiência pública para discutir sobre o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 do Município. A vereadora Mirian Reis (PHS) é a requerente do evento.

O PPA estabelece os programas, as ações, as metas físicas e financeiras da Administração Pública Municipal para os próximos quatro anos.

Os parlamentares irão discutir o planejamento municipal juntamente com secretários municipais e representantes de conselhos municipais e sindicatos que defendem os direitos dos trabalhadores.

Na última terça-feira, 26, a Câmara aprovou o requerimento de Professor Linoberg Almeida (Rede) que solicita prorrogação, por 20 dias, do prazo para apresentar emendas no PPA, visando aumentar a participação popular no planejamento municipal dos próximos quatro anos. Desta forma, a audiência desta sexta-feira é a oportunidade de a população sugerir onde quer que o dinheiro do Município seja investido até 2021.

José Lucas