Câmara discute hoje o plano de mobilidade urbana de Boa Vista

A Câmara Municipal de Boa Vista realizará nesta terça-feira, 19, a partir das 15h, no plenário Estácio Pereira de Mello, uma audiência pública para discutir o plano de mobilidade urbana da capital. O objetivo do evento é discutir o assunto com foco no planejamento de trânsito.

Entre os convidados da audiência, estão representantes da Prefeitura de Boa Vista, motoristas de ônibus, taxistas, ciclistas e pedestres.

Os vereadores Ítalo Otávio (PR), Idázio da Perfil (PP) e o presidente da Câmara, Mauricélio Fernandes (PMDB), são os requerentes do debate. O requerimento dos parlamentares foi aprovado pelo plenário da Casa.

“É de interesse de toda a população que a nossa cidade tenha um plano de trânsito, de mobilidade e que isto seja debatido na Câmara. É óbvio que já recebemos algumas reclamações, fomos procurados por classes e pela população, e vimos a necessidade de debater esse assunto, uma vez que, no ano que vem, terá que ser decidido o plano diretor de mobilidade urbana do nosso Município”, destacou Otávio.

José Lucas