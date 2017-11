Câmara de Boa Vista homenageia professora, servidor público e empresários

A Câmara de Boa Vista homenageou quatro personalidades locais que prestaram relevantes serviços à capital, com a entrega do Diploma de Gratidão da Cidade e o Título de Cidadão Boavistense, em solenidade realizada na manhã desta terça-feira, 21.

Os homenageados são: a professora Edinar Almeida de Castro, o servidor público Francisco Rodrigues de Souza, e os empresários Aidam Brito Melville e Hugo Camargo.

Autor dos decretos que concederam as honrarias, o vereador Rômulo Amorim (PTC) foi quem entregou os títulos e diplomas. “A Câmara Municipal, mais uma vez, desempenhou o seu papel, que também é homenagear e prestigiar as pessoas que tiveram postura e conduta proeminente em Boa Vista”, declarou.

Homenageada, Edinar Castro agradeceu à família, aos amigos e aos vereadores que aprovaram as honrarias. Para ela, a Educação é a “única forma” para mudar o mundo. “A Educação é algo que amo acima de tudo. Acredito que todos somos iguais, porque assim Deus nos fez”, disse, em seu discurso na tribuna.

O servidor Francisco Rodrigues e o empresário Aidam Melville agradeceram pela homenagem e parabenizaram os parlamentares pela aprovação das honrarias.

Para o empresário Hugo Camargo, as honrarias são “um reconhecimento que, de certa forma, a sociedade faz pelos trabalhos que a gente executa. Para mim, foi algo muito emocionante. Não esperava ser jamais ser indicado para um prêmio deste”.

Os Homenageados

Paraense, a professora Edinar Castro tem especialização em Psicopedagogia e História. Atualmente, é coordenadora da Escola Amazonas e também desenvolve ações sociais na comunidade e na Igreja Adventista de Roraima, onde é diretora do Ministério da Criança.

Maranhense, o servidor Francisco Souza está no serviço público há 33 anos. Elesbão, como é conhecido, é formado em Administração e Sistema de Informação, e trabalha atualmente na Fazenda Nacional.

Roraimense, Aidam Melville é empresário há sete anos no ramo de autoescola, no qual é proprietário de uma empresa que atende cinco Municípios de Roraima. Ele é formado em Administração de Empresas.

Paranaense, o empresário Hugo Camargo, que está em Roraima desde 1990, já foi secretário municipal de Administração, de Obras, do Bem-Estar Social e de Educação, no Município de Caracaraí. Em Boa Vista desde 1998, se consolidou no ramo de venda de bebidas, no qual está até hoje.

Diploma de Gratidão

A honraria é destinada a reconhecer personalidades que prestaram benefícios à capital. O requisito para ser homenageado é residir na cidade.

Título de Cidadão

Diferente do diploma, a honraria é concedida a pessoas que ajudam no desenvolvimento social local, e o homenageado que a recebe, passa a ser conterrâneo da cidade, mesmo que não tenha nascido ou resida no local que lhe agraciou.

José Lucas