Câmara de Boa Vista adere a programa que compartilha experiências entre câmaras do Norte

A Câmara Municipal de Boa Vista aderiu ao programa Câmara Compartilhada. Idealizado pela Câmara de Manaus (AM), o projeto visa compartilhar experiências entre as casas legislativas municipais da região Norte, como atividades legislativas e administrativas, e métodos e técnicas, visando a eficácia dos trabalhos.

Na última quinta-feira, 14, o presidente da Câmara de Boa Vista, vereador Mauricélio Fernandes (PMDB) esteve em Manaus (AM) com o presidente do Poder Legislativo manauara, Wilker Barreto (PHS), e assinou o termo de adesão e cooperação técnica que oficializa a entrada no programa.

“É de suma importância o programa Câmara Compartilhada, onde vamos estar integrando e levando conhecimento da Câmara de Manaus para a de Boa Vista”, destacou Fernandes. “Nós também vamos levar esse conhecimento para as demais câmaras municipais de Roraima”, acrescentou.

“Estamos empenhados em promover o melhor ambiente hoje, para quando chegarmos no futuro, escutarmos que fizemos parte de uma construção sólida da Câmara. Eu tenho certeza que os municípios do Estado de Roraima também irão ganhar com esse projeto e será uma grande vitória”, ressaltou Júlio Medeiros (Podemos), que também esteve no ato de adesão.

“Uma importante câmara da região Norte adere ao programa, que é a Câmara de Boa Vista. Com o projeto, vamos pegar o que é de bom de Manaus, e o que é de bom de Boa Vista, com o propósito de fortalecer o municipalismo”, disse Wilker Barreto.

O presidente da Câmara de Manaus ressaltou ainda que “o vereador é o parlamentar mais próximo da população. E quando a gente aprimora o funcionamento das casas legislativas, tenho certeza que isso volta em bons serviços para a população”.

A adesão ao Câmara Compartilhada é gratuita. Entre os cursos e treinamentos oferecidos pelo programa, estão: a Implantação da Lei de Acesso à Informação; a Montagem da Prestação de Contas do Gestor no Poder Legislativo; a Importância e o Papel do Controle Interno na Administração Pública; e o Processo e Técnica Legislativa.

José Lucas, com informações da Câmara Municipal de Manaus