Câmara cria comissão de vereadores para apurar taxas de iluminação e esgoto no Vila Jardim

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou por 18 votos, nesta terça-feira, 3, o requerimento 88/2017, do vereador Ítalo Otávio (PR), que cria a comissão especial para apurar os valores das taxas de iluminação pública e esgoto praticados no residencial Vila Jardim, localizado no bairro Cidade Satélite.

Além de Otávio, a comissão será composta pelos vereadores Albuquerque (PC do B), Marcelo Lopes (PEN), Tayla Peres (PRTB) e Wagner Feitosa (SD). Um morador e um síndico do residencial também serão designados para acompanhar a situação.

O grupo irá averiguar os valores junto à Eletrobras e à Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caerr), empresas responsáveis pelos serviços de energia e esgoto na capital.

A criação da comissão irá atender uma das maiores demandas apresentadas pelos moradores do residencial, que pediram a revisão das taxas durante a sessão itinerante realizada pela Câmara, no dia 20 de setembro.

“Nós iremos a esses órgãos acompanhados de um morador e um síndico do Vila Jardim, para averiguarmos e darmos uma resposta definitiva para os moradores do residencial”, garantiu Ítalo Otávio.

José Lucas