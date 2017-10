Câmara aprova retorno do valor do auxílio-alimentação para servidores

Em turno único, os vereadores de Boa Vista aprovaram por 17 votos, nesta quarta-feira, 4, o Projeto de Resolução 5/2017, da mesa diretora da Câmara Municipal, que aumenta o valor do auxílio-alimentação mensal dos servidores efetivos da Casa, de R$ 304,00 para R$ 500,00. O texto segue para a publicação no Diário Oficial do Município.

Com a aprovação, os 79 servidores efetivos da Câmara voltarão a ganhar, a partir deste mês, o valor que recebiam até janeiro de 2017. No início do ano, os parlamentares precisaram aprovar a redução do benefício, devido ao crítico estado financeiro da Casa.

Na justificativa da resolução, o presidente Mauricélio Fernandes (PMDB) ressaltou que o retorno dos auxílios será possível graças à recuperação financeira da Câmara.

“Em virtude da recuperação financeira e orçamentária, esta Casa Legislativa promove a adequação e restruturação dos gastos públicos, cuja despesa correrá por conta da nova dotação orçamentária contida na lei de meios em execução e para os exercícios subsequentes, estando adequada ao Projeto de Lei Orçamentária Anual e compatível com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual”, diz.

Depois da aprovação, tanto os servidores e vereadores, quanto o público presente na galeria do plenário da Câmara, aplaudiram a iniciativa.

“Imaginávamos que voltaríamos com os valores dos auxílios a partir do ano que vem, com o novo orçamento planejado, e enviado ao Executivo Municipal. Mas, como fizemos contenção de gastos a partir daquele momento que reduzimos os auxílios, foi possível esse retorno e os servidores já vão receber os R$ 500,00 a partir de outubro”, explicou o presidente.

Vários vereadores, como Pastor Jorge (PSC), Genival da Enfermagem (PTC) e Vavá do Thianguá (PSD), parabenizaram aos servidores por voltarem a receber o valor que ganhavam anteriormente, e à mesa diretora pela iniciativa.

“Parabenizo Vossa Excelência, Mauricélio, pois o senhor prometeu e cumpriu. Quem ganha com isso é a Casa. Os servidores vão dar muito mais do seu trabalho e eu só tenho a agradecer e parabenizá-lo”, disse o vereador Manoel Neves (PRB).

José Lucas