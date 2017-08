Câmara abre a programação da Semana Municipal da Família segunda-feira

A primeira edição da Semana Municipal da Família terá uma vasta programação de palestras e ações educativas, com o objetivo de reafirmar a importância da família na construção da sociedade e da existência humana.

Na próxima segunda-feira, 7, a partir das 8h30, no plenário Estácio Pereira de Mello, a Câmara Municipal de Boa Vista realizará uma abertura solene da semana. Na oportunidade, autoridades locais, como juízes e parlamentares, ministrarão palestras focadas na temática da família.

“Durante toda a semana, estaremos em creches, escolas, praças, ônibus e shoppings, fazendo pesquisa de qual a política pública que o munícipe deseja para a sua família. Todos estão convidados para a participar da programação”, disse a vereadora Mirian Reis (PHS), autora da lei municipal 1.613 que instituiu a Semana da Família.

A programação de segunda a sexta incentivará a doação de sangue ao Hemocentro de Roraima. A instituição que mais levar doadores receberá alimentos não-perecíveis arrecadados durante a Semana da Família.

A semana encerra no dia 13 de agosto, domingo, às 16h, no Roraima Garden Shopping, com a realização da Corrida da Família. Os interessados em participar podem ligar para o número (95) 99148-5808. Haverá premiações para o campeão (R$ 500,00), vice (R$ 300,00), terceiro colocado (R$ 200,00) e para a categoria Família (R$ 500,00).

“Quem quiser participar, tem que correr e se inscrever, pois as inscrições são limitadas e já estão encerrando”, disse Mirian Reis.

José Lucas