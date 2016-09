Cama elástica gigante é atração no Pátio Roraima Shopping

Quem busca diversão para toda a família já encontrou. A maior cama elástica do Brasil acaba de ser instalada e já está funcionando na praça de alimentação do Pátio Roraima Shopping, no Cauamé. O Moving Jump, como também é conhecido o brinquedo, é gigantesco com 144 m2 de área e 3,5 metros de altura e chega pela primeira vez a Boa Vista.

A atração é inédita e está acompanhada de um, não menos gigante, inflável em formato de dinossauro que tem um escorrega e outros espaços para brincadeiras da criançada, com até nove anos de idade no máximo. Para brincar na super cama elástica o limite mínimo de idade é de três anos.

Para se divertir por vinte minutos nesse parquinho armado no segundo piso do centro de compras, o valor por esse período de brincadeiras sai por R$ 15,00 o pacote para os dois brinquedos. É um programa para filhos, pais, namorados e amigos. O horário de funcionamento é o shopping: das 10h às 22h, de segunda a sábado, e de 12h às 22h, aos domingos e feriados

Calina Bispo