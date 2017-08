Calçada Livre: cinco toneladas de sucata foram retiradas nesta terça-feira

Em mais uma ação da operação Calçada Livre, as equipes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) e Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente retiraram cerca de cinco toneladas de sucatas de vários bairros da capital nesta terça-feira, 15.

O objetivo da ação é liberar as calçadas para a passagem dos pedestres, retirando qualquer objeto que esteja em obstrução. O respaldo está no artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que assegura ao pedestre os passeios ou passagens apropriadas a ele nas vias urbanas, como é o caso das calçadas, e também o Código de Postura do Município.

As equipes passaram pelos bairros Asa Branca, Buritis, Liberdade, Caranã e Cauamé. Alguns proprietários já foram notificados em outras ocorrências. Em caso de reincidência, estes podem ser penalizados a rigor da legislação. Por conta disso, a orientação é que se evite colocar de sucata, lixo, ou qualquer objeto que impeça a passagem do pedestre e lhe force a caminhar pelas pistas de rolamento.

“Já percorremos vários locais e verificamos que a consciência já está sendo mudada em muitas pessoas. Muitos já têm a atitude correta de não manter sucata nas calçadas e isso é louvável. Mas é um desafio muito grande que temos, por isso, semanalmente, a operação Calçada Livre acontece, para impedir que esse tipo de infração aconteça”, disse Ney Brito, coordenador do Departamento de Educação e Prevenção para o Trânsito (Depet).

Entre janeiro e junho deste ano, foram retiradas mais de 20 toneladas por meio da operação, que também conta com apoio da Guarda Civil Municipal. A população pode colaborar com a Prefeitura, denunciando qualquer caso envolvendo sucata em local público. Os canais de comunicação são os telefones 156 e 153.

Fábio Cavalcante