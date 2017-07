Calçada Limpa: equipes retiram sete caçambas com material descartado irregularmente

Nesta terça-feira, 25, equipes da Prefeitura de Boa Vista deram continuidade na Operação Calçada Limpa em quatros bairros da cidade: 13 de Setembro, Raiar do Sol, Silvio Botelho e Pintolândia. A ação teve como foco oficinas mecânicas e ferros-velhos, onde proprietários costumam colocar veículos sucateados e pneus sobre as calçadas, obstruindo a passagem de pedestres.

Durante a ação, que teve a participação de fiscais das secretarias municipais de Meio Ambiente, Finanças e Trânsito, além da Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal, dois estabelecimentos foram embargados por fiscais da Finanças por falta de alvará de funcionamento, e outro recebeu auto de infração e embargo por fiscais do Meio Ambiente. Foram necessárias sete caçambas para retirar pneus, sucatas e entulhos.

“Os locais foram mapeados pela Emhur, que posteriormente notificou os proprietários. Foi dado um prazo de 10 dias para eles se ajustarem. Um dia antes da ação, a fiscalização passa verificando se ouve a regularização. Se nenhuma providência foi tomada, é necessário adotar outras medidas que podem ir desde a retirada do material que está obstruindo as calçadas, auto de infração, até a interdição do estabelecimento”, explicou o fiscal da Emhur, Hélio Pinheiro.

A ação visa retirar das calçadas sucatas de veículos ou qualquer item que impeça o trânsito de pedestres ou possa causar transtornos aos moradores. “Esses estabelecimentos já haviam sido notificados pelos fiscais da Emhur. A partir dessa notificação, temos respaldo legal para fazer a retirada do material. Isso não se trata apenas de uma questão do trânsito, mas também de saúde pública, tendo em vista que muitos desses locais havia grande acúmulo de água, propício para a proliferação de mosquitos”, frisou o chefe da Divisão de Prevenção e Educação Para o Trânsito, Ney Brito.

A população pode colaborar com a prefeitura denunciando qualquer caso envolvendo sucata e entulho em local público ou calçadas. Basta entrar em contato por meio da Central de Atendimento ao Cidadão, 156, e pelo telefone da Guarda Civil Municipal 153.

Shirléia Rios